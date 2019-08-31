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"Веселе та незабутнє весілля": Маша Єфросиніна зворушливо привітала чоловіка з річницею

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.08.2019 - 10:56
"Веселе та незабутнє весілля": Маша Єфросиніна зворушливо привітала чоловіка з річницею
Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча з чоловіком відзначають 16-ту річницю весілля

Для телеведучої Маші Єфросиніної серпень - насичений на святкові дати місяць. Так, 25 серпня її синочок Олександр відсвяткував 5-й день народження, а 30 числа ще одна важлива віха - з чоловіком Тимуром Хромаєвим вони відзначають 16-ту річницю весілля. Зазначимо, що окрім сина, пара також виховує 15-річну дочку Нану.

На своїй сторінці в Instagram Маша згадала, якою було їх весілля 16 років тому, а також поділилася фото "тоді і зараз". На першому фото подружжя відображені в день весілля, на другому - в наші дні.

&quot;Веселе та незабутнє весілля&quot;: Маша Єфросиніна зворушливо привітала чоловіка з річницею

Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком (instagram.com/mashaefrosinina)

На чорно-білому фото стильна парочка тримається за руки і щасливо посміхається.

&quot;Веселе та незабутнє весілля&quot;: Маша Єфросиніна зворушливо привітала чоловіка з річницею

Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча поділилася кумедними історіями і умилила своїх численних підписників.

"А в цей день 16 років тому в мене було найказковіше весілля: з лезгинкою та українськими піснями. З градом і сонцем! З голубами, які поселилися в наслідку надовго на даху будинку! З сукнею, яку потрібно було розстібати 40 хвилин, щоб сходити по нужді! І з артисткою циганського ансамблю, яка, з невідомої причини, з ансамблем своїм не поїхала, а з'явилася раптово під час мого кидка букета ...і, ясна річ, урвала його собі ... Подруги мої були "дуже цьому раді". Наше веселе і незабутнє весілля, Тимуряха, під час якого у тебе була температура 39,5... Але знай, всі ці 16 років я щиро вірю, що температурив ти тоді від щастя", - написала Єфросиніна.

Підписники тут же почали вітати красиву пару, при цьому багато зазначили, що чоловіка Маші Тимура просто не впізнати, так він змінився.

  • Чоловік тоді і чоловік зараз взагалі не схожі,таке відчуття що два різних людини
  • Той випадок, коли і чоловік і дружина з роками стали красивіше і, я впевнена, щасливіше
  • Як ви погарнішали обидва! Любимо
  • Змінився Тимур, не впізнати ) ви, Маша, красуня, тоді і зараз )
  • Вітаю! Чоловік змінився, не схожий на собі
  • Вітаю)) Тимур так покращав за сімейне життя
  • Так ,гаразд Чоловік так змінився. Щастя Вам
  • Ваш чоловік з роками став таким красенем, тільки тримайся! Думаю, що це Ваша заслуга теж
  • Тимура ледве-ледве впізнаю!!! Думала,що другий шлюб. Дуже красиві і тоді, і зараз!!!!
  • Маша ві не змінилися, хіба що ще красивіша

&quot;Веселе та незабутнє весілля&quot;: Маша Єфросиніна зворушливо привітала чоловіка з річницею

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна вразила стрункістю і довгими ногами в яскравому образі-диско. Ведуча приміряла червоні штани-кльош.

Раніше Маша Єфросиніна захопила квітучим зовнішнім виглядом. Користувачі мережі вражені красою 40-річної ведучої, за що її назвали "Українською версією Моніки Беллуччі".

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