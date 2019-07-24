ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Весь в тата": Потап потішив мережу фото сина в "татушках"

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.07.2019 - 13:56
"Весь в тата": Потап потішив мережу фото сина в "татушках"
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Тато з сином явно весело провели час

Український репер та продюсер Потап останнім часом регулярно радує підписників ніжними і пристрасними публікаціями з коханою дружиною Настею Каменських. Однак артист не забуває і про свого сина від першого шлюбу з Іриною Горовою, 10-річного Андрія. Він регулярно з ним бачиться і іноді показує в мережі.

Так, Потап вельми потішив фоловерів новим фото з підрослим Андрієм. Хлопчик зображений оголеним по пояс, при цьому він весь покритий різнокольоровими перебивними татуюваннями - навіть обличчя! Картинки можна розгледіти найрізноманітніші. Хлопець явно дуже задоволений собою і щасливо посміхається.

"Тато працює репером", - з гумором прокоментував Потап.

&quot;Весь в тата&quot;: Потап потішив мережу фото сина в &quot;татушках&quot;

Фото: Потап показав сина Андрія (instagram.com/realpotap)

Підписники репера по достоїнству оцінили його почуття гумору і зазначили, що Андрійко явно пішов у свого зоряного тата.

  • Перебивачки рулять
  • Моя риба! Відмінно дитина проводить канікули. Активно
  • Красень! А тепер марш у ванну
  • Пацан нічого собі ти в татухах. мама як з татом побачить, то ще одну татуху тобі забезпечуть
  • Андрюха крутий
  • Весь в тата
  • Просто топ
  • Красава!!! Свій чол!
  • Як відмиєш????
  • Мабуть весь день вбив заради перетворення, а взагалі наслідує папці

&quot;Весь в тата&quot;: Потап потішив мережу фото сина в &quot;татушках&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, Настя Каменських зворушила бекстейдж-відео кліпів з Потапом, у яких вони зізналися одне одному в коханні.

Також Потап зізнався, куди відвезе Настю Каменських у другий медовий місяць. Перший пара провела в Туреччині.

До речі, стало відомо, що Потап і Настя Каменських офіційно розписалися задовго до весілля 23 травня.

Щастя в очах: Потап і Каменських показали пронизливу ніжність на камеру "Не догуляли": Потап зізнався, куди відвезе Каменських у медовий місяць
Новини України Потапсын
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся