"Весь в тата": Потап потішив мережу фото сина в "татушках"

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Тато з сином явно весело провели час

Український репер та продюсер Потап останнім часом регулярно радує підписників ніжними і пристрасними публікаціями з коханою дружиною Настею Каменських. Однак артист не забуває і про свого сина від першого шлюбу з Іриною Горовою, 10-річного Андрія. Він регулярно з ним бачиться і іноді показує в мережі.

Так, Потап вельми потішив фоловерів новим фото з підрослим Андрієм. Хлопчик зображений оголеним по пояс, при цьому він весь покритий різнокольоровими перебивними татуюваннями - навіть обличчя! Картинки можна розгледіти найрізноманітніші. Хлопець явно дуже задоволений собою і щасливо посміхається.

"Тато працює репером", - з гумором прокоментував Потап.

Фото: Потап показав сина Андрія (instagram.com/realpotap)

Підписники репера по достоїнству оцінили його почуття гумору і зазначили, що Андрійко явно пішов у свого зоряного тата.

Перебивачки рулять

Моя риба! Відмінно дитина проводить канікули. Активно

Красень! А тепер марш у ванну

Пацан нічого собі ти в татухах. мама як з татом побачить, то ще одну татуху тобі забезпечуть

Андрюха крутий

Весь в тата

Просто топ

Красава!!! Свій чол!

Як відмиєш????

Мабуть весь день вбив заради перетворення, а взагалі наслідує папці

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, Настя Каменських зворушила бекстейдж-відео кліпів з Потапом, у яких вони зізналися одне одному в коханні.

Також Потап зізнався, куди відвезе Настю Каменських у другий медовий місяць. Перший пара провела в Туреччині.

До речі, стало відомо, що Потап і Настя Каменських офіційно розписалися задовго до весілля 23 травня.