Не вірте міфам: топ-5 міфів про правильне харчування

Багато не починають зміни в харчуванні, тому що бояться позбавлення важливої радості в житті - смачної їжі. Однак зовсім не обов'язково відмовлятися від улюблених ласощів, навіть якщо ви хочете скинути вагу. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розкрила формулу плоского живота, на своїй сторінці в Instagram розвіяла популярні міфи про правильне і збалансоване харчування.

Експерт зазначила, що саме ці 5 помилок найчастіше зупиняють людей від переходу на здорове харчування.

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МІФ 1. Свинина під забороною.

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Чи знаєте ви, що поживна цінність свинячої вирізки без жиру і прошарків близька до курячої грудки? Інші частини свинини їсти не рекомендується.

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МІФ 2. Хліб і випічка під забороною.

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Якщо ви заміните хліб/випічку з борошна вищого сорту на хліб/випічку з цільнозернового борошна грубого помелу, відбудеться наступне. Ви заміните прості вуглеводи, які швидко віддають свою енергію і, дійсно, при низькій активності, майже всі йдуть в запаси, на складні вуглеводи.

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Складні вуглеводи дають тривалу ситість і містять клітковину, необхідну для роботи шлунково-кишкового тракту.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

МІФ 3. Макарони під забороною.

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Якщо вибрати правильно макарони з твердих сортів пшениці з вмістом білка не менше 13-14 гр, то такі макарони є джерелом тривалої енергиії і цінних харчових волокон.

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Їсти їх можна і потрібно. Не більше 100 гр у відвареному вигляді і бажано злегка недоварювати.

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Ілюстративне фото (pexels.com)

МІФ 4. Солодощі під забороною.

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По-перше, цукор можна замінити натуральним і безпечним сахзамом.

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По-друге, 10% від вашого раціону можуть становити прості вуглеводи. Їсти їх краще до обіду.

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Наприклад, ваша калорійність 1500 кал. Значить, 150 кал можуть бути з гіркого шоколаду, мармеладу та ін Головне - вписати їх в КБЖУ.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

МІФ 5. Картопля і банани заборонені тим, котрі худнуть.

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Кожен день їх їсти не рекомендується. Ці продукти провокують швидкий голод і тягу до солодкого. Однак, користь бананів і картоплі для нашого здоров'я ніхто не відміняв. 1-2 рази в тиждень ці продукти можуть бути у вашому раціоні. Картопля краще в шкірці, а банани недоспілі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, чи варто боятися цукру у фруктах.