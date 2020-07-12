Вже повернулася до роботи: Джамала вразила підтягнутою фігурою після пологів

Джамала не перестає вражати і захоплювати своїх шанувальників невгамовною енергією і наполегливістю. Всього три тижні тому співачка вдруге стала мамою - 19 червня вона народила синочка Селім-Гірая. Після чого продовжила ділитися в мережі ніжними сімейними кадрами, а також показала прогулянки з малюком і розповіла про свої враження. Не минуло й місяця, як зірка вирішила повернутися до роботи!

На своїй сторінці в Instagram Джамала опублікувала серію кадрів, зроблених за лаштунками - схоже, вона вже встигла вийти на сцену. На артистці - ефектний концертний наряд, що складається з корсетного топа з глибоким декольте і чорних брюк-кльош з жовтою бахромою. Стильний образ доповнюють босоніжки на масивній платформі і каблуці і ніжний макіяж.

Однак найбільше вражає струнка і підтягнута фігура зірки - вона дуже швидко повернулася у форму після других пологів!

На деяких кадрах Джамала навіть показала, як годує маленького Селім-Гірая, загорнутого в білу ковдрочку, прямо біля сцени.

"Як же я люблю співати", - зазначила артистка.

Джамала захопила стрункою фігурою через три тижні після пологів (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки прийшли в захват від її постаті і квітучого зовнішнього вигляду після пологів і залишили їй безліч компліментів.

Приголомшливі фото та чудовий кулон

Дуже гарна фігура після пологів і Ви дуже добре виглядаєте

як же я вас люблю

Ви для мене приклад для наслідування

Джамала,Ви так швидко повернулися в форму, що це в мене викликало шок!Супер!

Захоплююсь фото , де ви годуєте Селім-Гірая після концерту) Дай Аллах здоров'я Вам і йому

Дивовижна

Як так виглядати після пологів??

Щаслива мама і синочок

Мені здається всі чекали коли ж ви нарешті то вийдете на сцену

Завжди в хорошій формі, навіть після пологів Захоплююся

Ти прекрасна, так сумую. рада що був концерт!! Люблю

Джа, а ми слухати тебе!!! Красива, шикарна мама малюка!

Скріншот коментарів

Раніше Джамала зачарувала милим сімейним фотосетом виписки з пологового будинку.