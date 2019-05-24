Вєрка Сердючка і визнання Каменських: Маша Єфросиніна показала деталі весілля Потапа і Насті

Весілля Потапа і Насті Каменських ще довго обіцяє бути топ-темою в українських ЗМІ. Нагадаємо, що урочиста подія відбулася 23 травня. Саме в цей день Потап і Настя Каменських не тільки перестали ховатися і оголосили про свої відносини, але також і організували весілля. Торжество пройшло в одному з ресторанних комплексів під Києвом. А подія зібрала десятки зоряних гостей, серед яких – телеведуча і давня подруга Каменських Маша Єфросиніна зі своїм чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим.

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв, як і багато інших, знімали масу відео у своїх сторіз, показуючи деталі урочистості. Звичайно ж, не обійшлося без традиційного фото удвох на тлі зеленої загродной локації.

При цьому на фото щасливі Маша і Тимур позують в обнімку. На телеведучій – елегантне коктейльне плаття насиченого синього кольору, суцільно декороване знову актуальним плісе, а також різними оборками. Свій образ Єфросиніна доповнила відкритими босоніжками, а також масивними довгими сережками.

Стильні Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв на весіллі Потапа і Насті (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Залишила ведуча і коротенький підпис під фото:

"З молодими фото поки немає, але тут кожна молекула в повітрі просякнута любов'ю!! Вітаємо Потапа і Настю Каменських з тим, що нарешті #bearanddiamond", - пише Єфросиніна, пропонуючи поглянути на її сторіз. Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.

На відео є цікаві подробиці. Приміром, стало відомо, що гості весілля розважалися під пісні Вєрки Сердючки в живому виконанні.

Тим часом підписники Єфросиніної прийшли в захват від її стильного образу і буквально засипали свою улюбленицю коментарями:

Марія, ваші тонкі натяки під час іспиту з Настею Каменських, не залишили сумнівів)) Чудово виглядаєте, дуже радісно за вас, і за молодят.

Марія, ви така гарна!

Яке гарне плаття!

Маша, виглядаєте бездоганно!

Ну все, тепер можна жити спокійно, головну інтригу розкрито!

Маша, Ви надзвичайна красуня!

Я дуже рада за Потапа і Настю!

Шикарна Марія)

Ну дуже ви гарна пара! Балдію від вашої сукні, Маріє!!!

Машуля, ви гарна пара!

Нагадаємо, раніше Потап підтвердив весілля з Каменських відвертим кліпом-присвятою. В пісні є зворушливі слова: "У нас будуть гарні діти". Пісню Потап представив 23 травня.

Одразу ж за ним Каменських зворушила мережу визнанням в любові Потапу. Співачка зворушливо подякувала Потапу за розуміння, за те, що був готовий приховувати їх таємницю від сторонніх довгий час.