Віра в задзеркаллі: Брежнєва похвалилася несподіваним look'ом

Співачка вразила шанувальників умінням завжди залишатися стильною

Известная певица Вера Брежнева, которая побывала на Неделе моды в Париже не только в качестве гостьи показов, но и сама прошлась по подиуму, покрасовалась в трендовом стильном брючном костюмер будто с "чужого плеча" и белоснежных кроссовках. Видео нового образа можно увидеть в Instagram звезды.

Вера позирует среди множества зеркал в холле роскошного парижского отеля. Она кружится и радуется как ребенок наблюдая за своими отражениями. На знаменитости серый классический, но расслабленный костюм с объемным жакетом и брюками от бренда Magda Butrym. Для Веры такой аутфит является скорее исключением, ведь обычно она предпочитает появляться на публике в элегантных нарядах.

"Перед отъездом рассмотрели ещё один уголок нашего отеля. Обожаю зеркала и люстры, а ещё меня сразу четыре. Вот бы в жизни так, я бы все успевала", - мечтательно отметила певица.

В "сториз" она показала еще пару кадров, на которых запечатлена на балконе, а также сидящей на ступеньках в холле.

Поклонникам модный эксперимент звезды пришелся по вкусу и они выразили свое восхищение в форме комплиментов.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Шикарный костюм и Вера прекрасная леди", "Веруня, вы сказочно прекрасны!", "Алиса в королевстве зеркал", "Вы такая красивая", "Ты как солнце", "Как я люблю когда look собирается из разных стилей, а если ещё и подходит по темпераменту, то вообще огонь", "Вы как всегда на высоте", - отмечали комментаторы.

Стоит заметить, что в Париж Вера отправилась в компании своей подруги, российской модели Елены Перминовой. Они успели посетить показы Off-White и Balmain, а Брежнева прошла по подиуму в качестве модели во время показа бренда Alessandra Rich.

Фото в пикантном дизайнерском вечернем платье с фатиновой юбкой и чокером-"ошейником" Брежнева похвасталась в микроблоге, поделившись занимательной историей сотрудничества с брендом.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Интересная история получилась... Уже давно была влюблена в наряды, аксессуары от Alessandra Rich и даже представить себе не могла, что Алессандра напишет мне с приглашением принять участие в ее показе в рамках Парижской недели моды. А ведь в детстве мы все мечтаем о многом… И потом много работаем, чтобы мечты сбывались... Так вот - они сбываются!" - вдохновлено отметила она.

Напомним, что старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман кардинально сменила имидж, за что попросила прощения у мамы.

Ранее Вера Брежнева поделилась неожиданным откровением с поклонниками о своих парижских каникулах.