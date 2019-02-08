Віра Кекелія — кращі пісні і біографія однією з фавориток Нацвідбору на Євробачення 2019

Дівчина пройшла довгий шлях, щоб знайти свою унікальну нішу

Смотреть онлайн первого Нацотбора на Евровидение 2019 можно уже 9 февраля. Во время стартового эфира зрители увидят выступления восьмерки первых участников, каждый из которых уверен — именно он достоин представлять Украину на сцене международного конкурса. Кстати, ранее LITE уже давал все песни первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019. Также в тематическом опросе мы предлагали выбрать лучших, по вашему мнению, исполнителей и их композиции.

В тройку лидеров голосования LITE ворвались: MARUV, VERA KEKELIA, Brunettes Shoot Blondes.

Предлагаем чуть больше узнать об одной из фавориток Нацотбора Вере Кекелии (VERA KEKELIA), а также познакомиться с ее творчеством.

Вера Кекелия: интересные факты из биографии участницы Нацотбора на Евровидение 2019

Яркая Вера Кекелия (фото: instagram.com/kekeliavera)

Вере Кекелии 32 года, талантливая девушка родом из Харькова. И хотя с самого детства у Веры активно проявлялась тяга к музыке и пению, все же родители настояли, чтобы после школы она поступила в университет строительства и архитектуры в родном Харькове, на экономический факультет. Конечно, по специальности девушка так никогда и не работала. Зато всячески стремилась реализовать свои таланты.

Еще в выпускных классах она была участницей группы "Созвездие", вместе с которой выступила на "Черноморских играх", получив там гран-при.

Вера Кекелия долгое время находилась в поисках своего уникального творческого пути (фото: instagram.com/kekeliavera)

В 2010 году Вера была финалисткой шоу "Суперзвезда", где выступала под псевдонимом Вера Варламова. После яркую девушку отметили и предложили ей стать участницей группы А. Р. М. I. Я. Пять лет проработав в коллективе, Кекелия покинула группу. Якобы, по личным обстоятельствам. Хотя позже сама Вера и другие участницы группы уверяли, что девушка ушла по собственной воле, никаких конфликтов не было.

Опять на сцену Кекелия вернулась уже в составе джазового оркестра "Radioband".

Вера Кекелия и Роман Дуда (фото: instagram.com/kekeliavera)

Самый значимый поворот в ее судьбе случился в 2017 году, когда певица стала участницей мегапопулярного проекта Голос країни. Здесь она не только дошла до финала в команде Сергея Бабкина, но также нашла свою любовь — будущего мужа Романа Дуду.

И завертелось! Летом 2018 года Вера Кекелия презентовала свой первый сольный хит Похожи, посвятив трогательную композицию любимому Роману.

Вера Кекелия — Похожи

Не прошло и полугода после дебюта, как Вера и Роман Дуда выпускают свою первую дуэтную песню Тобі.

Нежная и очень проникновенная песня была посвящена годовщине свадьбы яркой пары. Автором музыки и слов новой композиции выступил супруг Кекелии.

Роман Дуда и Вера Кекелия - Тобі

В 2018 году Кекелия смогла проявить свой юмористический талант, став участницей нового проекта — "Женский квартал".

А в этом году стало известно, что Кекелия поборется за право представить Украину на Евровидении 2019. Вера выступит во время первого Нацотбора уже завтра, 9 февраля, с песней WOW!

Вера Кекелия — WOW!

Отметим, что Россию на Евровидении 2019 будет представлять Сергей Лазарев, который уже выходил на сцену песенного конкурса.