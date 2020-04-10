Віра Кекелія на 9-му місяці вагітності зняла кліп в умовах карантину

В той час як світ звикає жити в умовах обмежень через пандемію, професіонали творчої сфери об’єднуються в рамках карантинного проекту #ShootAtHome, щоб надихати людей творити, не виходячи з дому. Співачка Віра Кекелія порадувала своїх шанувальників новою музичною роботою, яку створила в умовах карантину.

Віра зняла кліп на пісню «Отдушина» прямісінько із власної квартири. Для його створення не використовувалась професійна техніка: зйомки відбувались на телефон, а спілкування з режисерами – через мессенджери.

В атмосферному кліпі VERA KEKELIA з’являється у досить відвертому образі, демонструючи вже кругленький животик. Нагадаємо, артистка перебуває на 9 місяці вагітності.

«Це кліп-настрій. Він про стан жінки наодинці з собою. Звичайно ж, в ньому – і мої відчуття того особливого стану, в якому я перебуваю зараз. Ми зняли цей кліп, щоб підтримати людей, які зараз знаходяться вдома. А також – щоб показати, що карантин – не завада для творчості, а ще один привід розширити власні межі та знайти нові можливості для прояву себе», – розповіла Віра

Віра Кекелія - Отдушина

Авторами ідеї виступили Леся Подолянко та Дмитро Гук – кліпмейкери та режисери проектів «Голос країни» і «Танці з зірками». Вони керували процесом дистанційно, через відео-зв’язок. Зображення режисерів, а також реальний час зйомки та заряд телефону видно в кадрі кліпу.

Творча команда навмисне використовувала лише підручний реквізит, щоб показати: навіть в обмежених умовах можна створювати цікавий креативний продукт. Під час зйомок було використано три рулони звичайної прозорої плівки та випадково розбито один мобільний телефон.

Пісню «Отдушина» Віра написала сама. Оператором відео виступив чоловік співачки, музикант Роман Дуда (DUDA), вперше спробувавши себе у такій ролі. Пост-продакшн виконав Андрій Шевчук.

Віра Кекелія створила кліп в рамках карантинного проекту #ShootAtHome (переклад: знімай вдома) від режисерів Лесі Подолянко та Дмитра Гука. Проект демонструє, що можна знаходити нові можливості для творчості, залишаючись вдома та не порушуючи умов карантину. В рамках #ShootAtHome вийде серія кліпів, знятих дистанційно за участю відомих артистів українського шоу-бізнесу.