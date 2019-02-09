Віра Брежнєва vs Кортні Кардаш'ян: кому йде скандальне плаття Versace

Українська співачка з'явилася у сукні від Versace на Каннському кінофестивалі

Известная украинская певица Вера Брежнева и популярная американская модель Кортни Кардашьян надели одинаковые платья от Versace. Фигуры у знаменитостей разные, потому платье выглядит на каждой из них по-разному эффектно. Кому платье идет больше? Голосуй на LITE.

Вера Брежнева появилась на красной дорожке 71-го Каннского кинофестиваля в облегающем черном платье Versace с высоким разрезом от бедра и открытой спиной. Супруга Константина Меладзе выбрала для выхода изящное платье, которое она дополнила босоножками в тон от Yves Saint Laurent и мерцающими серьгами от Messika Jewelry.

Вера Брежнева в скандальном платье Versace (фото из открытых источников)

В классическом черном платье в пол Кортни Кардашьян была признана самой изящной знаменитостью на мероприятии в честь запуска новой косметической коллекции KKW Beauty.

Кортни Кардашьян в скандальном платье Versace (фото из открытых источников)

Под опросом от журнала Viva! в Instagram пользователи по большей части отдали предпочтение Кортни Кардашьян, так как на ее фигуристых формах платье кажется более привлекательным. Пользователи отметили, что в этом платье более изящной и утонченной кажется украинская певица.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/viva_ukraine_magazine

Поучаствуйте в нашем опросе и выберите, кому платье идет больше – Вере Брежневой или Кортни Кардашьян!

Напомним, что Брежнева поделилась горячими фото с Мальдив.

Ранее Вера Брежнева показала, с кем отправилась отдыхать на экзотичекий курорт, на котором давно мечтала побывать.

К слову, Вера Брежнева даже в отпуске продолжала заниматься спортом. Она показала, как делает упражнения на пляже вместе со своей подругой, российской моделью Еленой Перминовой.