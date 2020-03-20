Віра Брежнєва показала чоловіка і розповіла про життя своєї сім'ї під час карантину

Віра Брежнєва недавно не на жарт стурбувала своїх шанувальників - співачка зізналася, що в березні, коли у світі вже почалася пандемія коронавіруса, вона зробила десятки перельотів у зв'язку з роботою. Втім, зірка намагалася максимально убезпечити себе і використовувала маску і антисептик. Зараз же вона разом з родиною самоізолювалась вдома, дотримуючись карантину.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася затишним фото в домашньому одязі і розповіла, як живе її родина під час карантину. Віра зробила селфи в дзеркалі, позуючи в білій футболці і кардигані такого ж кольору. При цьому вона не стала морочитися з зачіскою і макіяжем.

Брежнєва детально розписала, в якому режимі живуть вони з чоловіком і донькою і відповіла на деякі запитання шанувальників. За її словами, уникнути хаосу їм допомагає режим дня і звичні заняття.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/vbdiary)

"Зараз карантин. І я перебуваю вдома майже весь день. І найкраще , що я можу робити - дотримуватися режиму. Так само, як і зазвичай, планую кожен свій день. Так, зараз стало більше часу для того, щоб бути сім'єю, приділяти собі. Але все одно є робота, яку я можу робити віддалено, я її роблю. Просто вона в мене займає не повний день. Отже, що найголовніше в кожному нашому дні зараз - це все одно організація. Часу і простору. Це допомагає уникнути хаосу. Кожен в сім'ї займається своєю справою. У кожного є своє місце. Хтось вчиться онлайн, хтось працює в студії) всі зайняті приблизно до 17-18. Після - час разом", - поділилася виконавиця.

А щоб не наїсти боки, потрібно не забувати і про режим харчування.

"В режимі дня дуже важливо дотримуватися режиму харчування. Тому обов'язкові прийоми їжі всією родиною. Сніданок, обід, вечеря. Тим більше, що в звичайному житті ми позбавлені привілею кожен день це робити разом. Зараз радіємо :) Але крім задоволення від спільного прийому їжі - важливо намагатися не перекушувати між ними, інакше можна таким чином їсти цілий день... тому максимум - один фрукт. У нас виходить - на полуденок. Вечеря 19-20. Після цього на кухню не заходимо) Взагалі бажано, перебуваючи вдома, або не заходити на кухню, якщо вона відокремлена, або прибрати з очей всі продукти, щоб не провокували, якщо чай/кава без цукру і молока. ( зараз мені вихвалятись не потрібно, кави не п'ю. Хоча взагалі п'ю його рідко). Кожен день роблю ранкову розминку і через день - тренування з тренером онлайн. Кожен день гуляємо на вулиці близько години (благо є де гуляти). Мені важлива рухова активність. Рух - життя.Тоді і засипається легше,і не відкладається на боках", - пише Віра.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Також знаменитість зазначила, що це відмінна можливість більше часу провести разом із сім'єю, та й собі приділити більше уваги.

"Так само використовуємо вільний час в перервах між роботою/навчанням. В основному - просто розмовляємо чи граємо: scrabble, лото, приміток , уно, актівіті, імаджинаріум. Після вечері - є час на кіно)) або всі разом, або кожен своє ( в телефоні )І по режиму - в 21.30 всі йдуть готуватися до сну. Вранці та ввечері у мене є час на себе кохану )) раз в день - роблю будь-яку маску. Кожен день вранці роблю легкий Мейк) для настрою", - підсумувала Брежнєва.

На питання про навчання молодшої доньки Сари Віра відповіла, що вони навчаються онлайн.

"У них онлайн. Є час, коли всі учні сідають за комп'ютери. Я лише допомагаю цей час не пропустити. Ну і допомагаю робити домашнє завдання", - пояснила співачка.

Крім того, Брежнєва опублікувала веселе відео з чоловіком Костянтином Меладзе. Продюсер і музикант сидить за фортепіано, а на запитання дружини, чим він займається, жартома відповідає, що дурницями.

Відео: Віра Брежнєва показала чоловіка Костянтина Меладзе (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва вперше прокоментувала чутки про зраду чоловіка Костянтина Меладзе