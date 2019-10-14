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Віра Брежнєва похвалилася стильним луком на атмосферних фото з Парижа

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.10.2019 - 18:42
Віра Брежнєва похвалилася стильним луком на атмосферних фото з Парижа
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Артистка прогулялася по місту в елегантному образі

Останнім часом у пресі та мережі активно гуляють чутки про нібито зраду чоловіка Віри Брежнєвої Костянтина Меладзе з учасницею групи "ВІА Гра". Втім, співачка не звертає на них уваги, до того ж, нещодавно з'явилася на публіці разом з чоловіком, так що про розлучення мова явно не йде. Нещодавно артистка побувала в Парижі і поділилася в мережі атмосферними знімками.

Віра прогулялася по столиці Франції в стильному і ефектному образі - смугастому сірому пальті і чорних облягаючих штанях, доповнивши лук сонцезахисними окулярами і чорною сумочкою.

Віра Брежнєва похвалилася стильним луком на атмосферних фото з Парижа

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Час летить невблаганно швидко.. але добре, що є можливість подивитися фото і згадати, що всього 2 тижні тому я була в Парижі, після цього вже була ще в 7ми містах. це залежить від віку або від темпу життя?" - поділилася Брежнєва.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Фолловери залишили багато теплих відгуків вражаючому образу артистки.

  • Яка гарна
  • Стильна красуня!
  • Вау красиво
  • Просто вогонь
  • @ververa прекрасні фото
  • Париж - це прям як-ніби Ваше - енергетично!
  • Це визначається характером людини. Ось у вас енергії хоч відбавляй. Так тримати
  • Ви супер
  • Як завжди, шикарна
  • Від способу життя
  • Від працьовитості людини
  • Чарівна
  • Знайомий спосіб життя

Віра Брежнєва похвалилася стильним луком на атмосферних фото з Парижа

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, мокра Віра Брежнєва схвилювала мережу пікантним фото у фонтані.

Раніше Віра Брежнєва засвітила білизну у повністю прозорій сукні. Співачка позувала на дивані, який розташований прямо на терасі заміського будинку.

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