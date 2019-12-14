Віра Брежнєва поділилася яскравими фото в день народження дочки

В суботу, 14 грудня, молодшій дочці української співачки Віри Брежнєвої Сарі виповнилося 10 років. В ювілей дитини дружина продюсера Костянтина Меладзе вирушила з донькою в київський б'юті-бар, де її дочці зробили цікаву зачіску.

Відповідними знімками Брежнєва поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото можна побачити іменинницю Сару Кіперман з дрібно завитим волоссям. Зірка показала безліч фото, на яких дівчинка позує і кружляє в різних позах з новою зачіскою. На ній одягнена біла футболка з написом "Чемпіон".

"Сарі 10", - лаконічно підписала кадри Віра Брежнєва.

Сара Кіперман (Фото: instagram.com/ververa)

Сара Кіперман (Фото: instagram.com/ververa)

Сара Кіперман (Фото: instagram.com/ververa)

Сара Кіперман (Фото: instagram.com/ververa)

Сара Кіперман (Фото: instagram.com/ververa)

Сара Кіперман (Фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники Віри почали вітати дівчинку в мережі, зазначивши дуже схожою на зіркову маму.

Скріншот: instagram.com/ververa

Скріншот: instagram.com/ververa

Скріншот: instagram.com/ververa

Скріншот: instagram.com/ververa

Зазначимо, що Сара є дочкою другого чоловіка Віри Брежнєвої - дніпропетровського бізнесмена Михайла Кіпермана, з яким зірка перебувала у шлюбі з 2006 по 2012 рік. Також у Брежнєвої є старша дочка - 18-річна Соня від Віталія Войченко.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва вразила кардинальним перевтіленням. Ім'я Віри Бреженвой останнім часом на слуху в пресі та мережі - всі обговорюють її можливе розлучення з чоловіком Костянтином Меладзе. Шанувальники навіть зазначають, що співачка виглядає змарнілою з погаслим поглядом, крім того, вона видалила всі спільні фото з чоловіком свого Instagram. В цей час артистка встигла запустити власну лінію косметики, а також взяла участь у незвичайній зйомці для журналу.