Віра Брежнєва в пікантному купальнику показала, з ким веселиться на Мальдівах

Фото: Віра Брежнєва (facebook.comBrezhnevaVera)

Співачка підкорила пляжним знімком і показала, як проводить час на відпочинку

Популярна співачка, а також актриса Віра Брежнєва вирушила відпочивати на Мальдіви – це було давньою мрією артистки, яку вона, нарешті, втілила в життя. Якщо першими захопленими кадрами вона ділилася з шанувальниками одразу по прибуттю, то сьогодні на своїй сторінці в Instagram показала, з ким весело проводить час на пляжі.

На фоні пірсу, пальм і білосніжного піску разом зі своєю подругою, російською моделлю Оленою Перміновою зірка завзято сміється і красується в чорному цілісному купальнику зі спущеною лінією плечей. Довгоногі красуні, судячи з усього, не нудьгують на відпочинку. На щиколотці у Віри можна побачити витончений браслет, а на шиї - намисто до нього.

Фото: Віра Брежнєва і Олена Прминова (instagram.com/ververa)

"Навіть в шикарному місці веселіше разом Оленою Пермінової. Ps: можу собі дозволити красиву подругу. Як думаєте?" - поцікавилася вона у шанувальників.

Фото: Віра Брежнєва і Олена Прминова (instagram.com/ververa)

Підписники знаменитості захопилися стрункими і успішними дівчатами на фото і зазначили, що виглядають вони, немов сестри, а самодостатня жінка завжди може собі дозволити бути поряд з не менш шикарною подругою, тим більше, якщо вони чудово розуміють одна одну.

"Подруга на одному рівні, значить можна дозволити, ніякої заздрості", "В шикарному місці найшикарніші дівчата!", "Золоті антилопи", "Вас на одному заводі чи що робили", "Сестри", "Вау! Як сестри-близнючки!", "Як можна бути такими красивими! Дівчата супер!", "Тільки упевнені в собі жінки, красиві і самодостатні можуть дозволити собі гарних подруг. У мене теж тільки виключно красиві подруги", - міркували коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

У "сториз" Віра показала, як проводить час в компанії подруг, адже крім Олени з ними поїхала на відпочинок ще одна довгонога красуня – відомий визажит і сестра Пермінової, Олександра Кирієнко.

Фото: Віра Брежнєва та її подруги (instagram.com/ververa)

До речі, це не перше фото Віри Бежневой з подругою-маникенницею Оленою Перміновою. Раніше артистка показала спільний знімок у вечірніх сукнях, який захопив її шанувальників.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва справила фурор розкішним образом на сцені, підкоривши прихильників.

Відео: РБК-Україна