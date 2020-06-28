З вінком і сміливим декольте: Осадча в сарафані з пікантним розрізом блиснула засмаглими ніжками

Телеведуча порадувала шанувальників новими знімками
Катя Осадча влаштувала яскраву фотосесію в неділю, 28 червня. Відома українська телеведуча також привітала всіх з Днем Конституції України. Нові фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Ведуча "Світського життя" опублікувала серію знімків і показала літній сарафан з пікантним розрізом. На одному зі знімків видно засмаглі ноги Осадчої.
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
"З Днем Конституції! Пам'ятайте не тільки про права, але й про обов'язки! Зараз, нам усім потрібно бути свідомими українцями! Бережіть себе", - написала телеведуча.
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Користувачі мережі прокоментували її фотографії.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, Катя Осадча в стильному комбінезоні справила фурор в мережі. Телеведуча влаштувала яскраву фотосесію в Києві на Трухановому острові і похвалилася новим вбранням. Зірка в умовах карантину в Україні, коли відправитися в подорож в інші країни влітку є досить непростим завданням, "відкрила" разом з чоловіком інший екзотичний "курорт" - прямо посередині Дніпра в столиці України.
Раніше Катя Осадча в міні-шортах насолодилася прогулянкою на яхті.
Автор: Styler