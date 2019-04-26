У велосипедках і масці: Надя Дорофєєва викликала фурор стильною появою (фото)

Надя Дорофєєва анонсувала нову колекцію в своєму магазині одягу
Надя Дорофєєва, яка яскраво відпочила в Європі зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом і порадувала шанувальників надзвичайно яскравою і теплою фотосесією, анонсувала нові колекції одягу в своєму магазині So DoDo. Також відома співачка, солістка групи "Время и Стекло" супроводила повідомлення декількома знімками, на яких продемонструвала кілька моделей.
На кадрах Дорофєєва приміряла велосипедки, спеціальну маску, яка закриває нижню частину лиця, довгі білі шкарпетки з чорними смужками, білу довгу вільну футболку з чорним хрестом на грудях, і незвичайну "поліетиленову спідницю".
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
"І це тільки маленька частина! Вже завтра на Мечникова, 6 - ви побачите і закохаєтесь у колекцію", - заінтригувала вона передплатників.
У коментарях до повідомлення в мережі її шанувальники діляться враженнями від нарядів, і думки не однорідні.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Як повідомлялося раніше, Надя Дорофєєва спокусила апетитними формами, позуючи серед полів тюльпанів в Нідерландах.
Також ми писали про те, що нещодавно Дорофєєва показала шанувальникам зворушливе романтичне чорно-біле фото з чоловіком, зроблене на вулиці в Амстердамі.
Нагадаємо, що чоловік Дорофєєвої Дантес чуттєво привітав дружину з днем народження і зізнався їй у коханні.