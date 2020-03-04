У велосипедках і картатому піджаку: стильна Настя Каменських похвалилася стрункими ніжками

Настя Каменських регулярно захоплює своїх численних шанувальників стильними виходами - так, нещодавно співачка виступила на концерті в незвичайному напівпрозорому платті, прикрашеному ніби пір'ям і яке підкреслює її апетитні форми.

А на свіжому фото в своєму Instagram артистка продемонструвала ефектний трендовий лук для весни. Так, Каменських позувала в чорних велосипедках і подовженому піджаку у велику червоно-чорну клітку з поясом.

Настя доповнила образ туфлями на шпильці і сонцезахисними окулярами, а також зробила високий пишний хвіст.

"Як ваш день?" - поцікавилася зірка у підписників.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Ті не залишилися байдужими і почали засипати співачку компліментами, особливо захоплюючись її стрункими ніжками.

Зухвала Красуня

Які ножечки

Красуня!! Гармата

Прекрасна ,ноги нескінченні

Весна на вулиці, настрій гуляти, куди бігти. Нарешті тепло

Ось це ніжки

Настя, ти просто бомба, обажаю тебе

Розцвіла квіточка

паждый новий день готує щось незвичайне

Ніжки Класні

Шикарні ніжки

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, мама Насті Каменських розповіла про дитинство дочки. За її словами, вона з раннього віку була трудяжкою і знала, чого хоче в житті.