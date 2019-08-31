"Чудова" травесті-діва Монро вразила архівними фото

За 20 років на сцені артистка приміряла безліч образів
Яскрава і харизматична травесті-діва Монро блищить на українській сцені вже 20 років і за цей час приміряла безліч різноманітних образів і іпостасей. Звичайно ж, найчастіше її можна бачити в "фірмовому" луці а-ля Мерилін Монро, однак вона також бувала брюнеткою або ж рудою озорницею. Епатажна артистка, яка раніше розповіла, які головні висновки вона зробила за стільки років творчої діяльності, вирішила поділитися з фанатами підбіркою яскравих архівних кадрів.
На своїй сторінці в Instagram Монро опублікувала фото в яскравих образах, зроблені в різні роки її творчості.
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Вирішила не писати довгий, вУмний текст, особливо в суботу, Ну хто його подужає!
Просто насолоджуйтесь", - прокоментувала артистка.
Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)
На знімках вона постає в різноманітних аутфитах, модних в той час - не обійшлося і без леопардових лосин!
Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)
Вражені фолловери поспішили поділитися своїми враженнями в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)
Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро повернулася до витоків і вразила канонічним макіяжем а-ля Мерилін.
До речі, Монро дуже зворушливо привітала свою подругу з ювілеєм, але вже не творчим, Слава з НеАнгелів відзначала своє 35-річчя і травесті-діва не змогла втриматися від ніжних компліменти на її адресу.