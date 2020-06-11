Велика таємниця: переможниця Холостяк-9 поділилася важливим секретом і засвітила ніжки

Переможниця Холостяк-9 і дружина Микити Добриніна Дарія Квіткова веде мотиваційний блог, де ділиться не тільки приємними моментами життя, але і піднімає важливі теми. Вона надихає підписників інформативними постами і озвучує свої думки та погляди на стосунки. На свіжому фото Даша постала в картатому подовженому піджаку, зробивши акцент на максимально оголених ніжках.

Поговорити з пыдписниками вона хотіла на серйозну тему, хоч почала з далека. Вона поміркуємо про ставлення до реклами, а потім розповів, яке промо вважає ідеальним. Виявилося, це всім просте і зрозуміле зізнання в любові.

"Здається, нічим не можна нас здивувати, але сьогодні вранці я раптом побачила абсолютно приголомшливу рекламу: у дворі, в кутку, на свіжопофарбованій стіні гаража було крейдою написано: "Вітька + Люду = любов". Ця реклама не переконувала, не кликала, не нагадувала, але вона повідомляла і розкривала велику таємницю, над якою б'ються поети і філософи. Таємницю виникнення любові. Саме плюс. Не расчеетливый мінус (хто більше), не корисливий множення (на скільки раз), не дріб'язкове поділ (дає тільки частина), а плюс, безоглядний, щедрий, що з'єднує двох звичайних людей, даеет фантастичну суму – любов. Користуйтеся знаком плюс", - закінчила надихаючу промову дівчина.

Дарія Квіткова засвітила ніжки на пікантному кадрі (фото: instagram.com/kvittkova)

Шанувальники оцінили не тільки потужний надихаючий текст, але і зовнішність дівчини.

Красуня

Дуже красиво

Шикарна

Бомба

Нереальна

Ідеальна

Сама красива, чарівна, крутишка

Красива і жіночна. Ох, вже ці кучері твої, дуже милі

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Раніше Дарія Квіткова зробила зізнання про успіх після Холостяк 9 і вплив впізнаваності на досягнення цілей.