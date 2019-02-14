"Віє любов'ю": Віра Брежнєва підкорила ніжним фото з чоловіком

У День всіх закоханих артистка поділилася рідкісним кадром з Костянтином Меладзе
У День всіх закоханих популярна українська співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно вразила фанів несподіваним бунтарським образом, порадувала своїх підписників рідкісним фото зі своїм чоловіком, відомим продюсером і композитором Костянтином Меладзе. Зворушливий кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На чорно-білому знімку зображена закохана пара зі спини на березі моря. При цьому Меладзе ніжно цілує дружину в потилицю.
"Люди, любіть один одного", - закликала Брежнєва своїх фанів.
Фото: (instagram.com/ververa)
Підписники залишилися зачаровані подібним фото і зазначили, що від нього так і віє любов'ю, а Віра і Костянтин - дуже красива пара. Вони також побажали їм любові і щастя.
"Краса видає світло зсередини! Кохання!";
"Найкрасивіша пара";
"Найніжніше фото, яке я коли-небудь бачила. Спасибі за вашу любов";
"Майстер і Віра";
"На цьому фото все, що потрібно. І нічого зайвого. І тим чудово";
"Люблю вас разом! довгих щасливих років вам!";
"Від нього віє такою любов'ю до вас, що дух захоплює...... Щастя і щастя";
"найщасливіша, коли кохана";
"Душа радіє, коли дивишся на Вас! Ви просто приголомшливі! Радуйте нас вашим Щастям довго, довго!" - пишуть користувачі мережі в коментарях.
Нагадаємо, стильна Віра Брежнєва зробила несподіване зізнання про свою роботу.
До речі, старша дочка Віри Брежнєвої, за прикладом зіркової мами, вирішила продемонструвати свій співочий талант і навіть опублікувала запис пісні у власному виконанні.
Відео: РБК-Україна