ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Віє любов'ю": Віра Брежнєва підкорила ніжним фото з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.02.2019 - 14:09
"Віє любов'ю": Віра Брежнєва підкорила ніжним фото з чоловіком
Фото: (instagram.com/ververa)

У День всіх закоханих артистка поділилася рідкісним кадром з Костянтином Меладзе

У День всіх закоханих популярна українська співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно вразила фанів несподіваним бунтарським образом, порадувала своїх підписників рідкісним фото зі своїм чоловіком, відомим продюсером і композитором Костянтином Меладзе. Зворушливий кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На чорно-білому знімку зображена закохана пара зі спини на березі моря. При цьому Меладзе ніжно цілує дружину в потилицю.

"Люди, любіть один одного", - закликала Брежнєва своїх фанів.

&quot;Віє любов'ю&quot;: Віра Брежнєва підкорила ніжним фото з чоловіком

Фото: (instagram.com/ververa)

Підписники залишилися зачаровані подібним фото і зазначили, що від нього так і віє любов'ю, а Віра і Костянтин - дуже красива пара. Вони також побажали їм любові і щастя.

"Краса видає світло зсередини! Кохання!";

"Найкрасивіша пара";

"Найніжніше фото, яке я коли-небудь бачила. Спасибі за вашу любов";

"Майстер і Віра";

"На цьому фото все, що потрібно. І нічого зайвого. І тим чудово";

"Люблю вас разом! довгих щасливих років вам!";

"Від нього віє такою любов'ю до вас, що дух захоплює...... Щастя і щастя";

"найщасливіша, коли кохана";

"Душа радіє, коли дивишся на Вас! Ви просто приголомшливі! Радуйте нас вашим Щастям довго, довго!" - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Нагадаємо, стильна Віра Брежнєва зробила несподіване зізнання про свою роботу.

До речі, старша дочка Віри Брежнєвої, за прикладом зіркової мами, вирішила продемонструвати свій співочий талант і навіть опублікувала запис пісні у власному виконанні.

Відео: РБК-Україна

"Довго чекала": Огнєвич заінтригувала фанів фото у весільній сукні "Очі горять": стильна Віра Брежнєва зробила несподіване зізнання
Новини України Віра БрежнєваКостянтин Меладзепевецмуж
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся