"Віє любов'ю": Віра Брежнєва підкорила ніжним фото з чоловіком

Фото: (instagram.com/ververa)

У День всіх закоханих артистка поділилася рідкісним кадром з Костянтином Меладзе

У День всіх закоханих популярна українська співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно вразила фанів несподіваним бунтарським образом, порадувала своїх підписників рідкісним фото зі своїм чоловіком, відомим продюсером і композитором Костянтином Меладзе. Зворушливий кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На чорно-білому знімку зображена закохана пара зі спини на березі моря. При цьому Меладзе ніжно цілує дружину в потилицю.

"Люди, любіть один одного", - закликала Брежнєва своїх фанів.

Фото: (instagram.com/ververa)

Підписники залишилися зачаровані подібним фото і зазначили, що від нього так і віє любов'ю, а Віра і Костянтин - дуже красива пара. Вони також побажали їм любові і щастя.

"Краса видає світло зсередини! Кохання!";

"Найкрасивіша пара";

"Найніжніше фото, яке я коли-небудь бачила. Спасибі за вашу любов";

"Майстер і Віра";

"На цьому фото все, що потрібно. І нічого зайвого. І тим чудово";

"Люблю вас разом! довгих щасливих років вам!";

"Від нього віє такою любов'ю до вас, що дух захоплює...... Щастя і щастя";

"найщасливіша, коли кохана";

"Душа радіє, коли дивишся на Вас! Ви просто приголомшливі! Радуйте нас вашим Щастям довго, довго!" - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Нагадаємо, стильна Віра Брежнєва зробила несподіване зізнання про свою роботу.

До речі, старша дочка Віри Брежнєвої, за прикладом зіркової мами, вирішила продемонструвати свій співочий талант і навіть опублікувала запис пісні у власному виконанні.

Відео: РБК-Україна