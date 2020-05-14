Вічно молода: 53-річна Сальма Хайєк вразила красою на фото без макіяжу

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка запостила нове селфі

Сальма Хайєк продемонструвала нове фото без макіяжу, що вкотре підтвердило: вона не старіє. На ньому знаменита актриса постала під час плавання. В рожевому купальнику, з мокрим волоссям і абсолютно чистим обличчям, вона виглядає молодою і свіжою. Шкіра знаменитості без натяку на в'янення просто світиться здоров'ям. «Вода», – коротко вона підписала знімок, а з допомогою хештегів дала зрозуміти, що не використала някої косметики.

Сальма на новому фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Фото набрало понад 700 000 лайків, а також багато захоплених коментарів. Шанувальники дивуються, що Сальма не змінюється. А навіть навпаки – стає ще красивішою.

Ти серйозно найкрасивіша жінка назавжди

Абсолютна краса

Що за дивне обличчя! Бережи себе

Сексуальна! Немає макіяжу? Вау!

Ти виглядаєш убивчо

53?? Де?

Твоя краса найдивовижніша у всьому світі

Отже, тобі все ще 27. Я переконаний

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, нещодавно Сальма, навпаки, продемонструвала, що не боїться вікових змін. Так, актриса опублікувала фото, на якому в її волоссі помітна сивина. У підпису знаменита красуня запропонувала поважати свої коріння. Фанати популярної актриси залишилися в захваті від її щирості – на думку фоловерів, мало хто із знаменитостей здатний настільки відверто показувати такі особисті речі. Втім, частіше Сальма все-таки хоче захоплювати своїх шанувальників нев'янучою красою і стрункою фігурою.

Своїми секретами краси актриса називає повноцінний питний режим (мінімум 2 л води в добу), багато овочів і зелені в раціоні, а також якісний догляд за шкірою. Ще один обов'язковий елемент для квітучої зовнішності – позитивне мислення і радісний погляд на життя, впевнена 53-річна актриса.

Автор: Міла Іванова