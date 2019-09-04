Вічно молода: 50-річна Дженніфер Лопес демонструє підтягнуте тіло в пікантному купальнику

Дженніфер Лопес показала нове спокусливе фото у відвертому вбранні. Зірка приміряла білий суцільний купальник з зухвалим написом Forever Young – "Вічно молода", який підкреслив її спокусливі форми, стрункі ноги і підтягнуте тіло. Зверху вона накинула жовту накидку, доповнивши образ сонцезахисними окулярами в золотій оправі, а також великими сережками-кільцями і високою зачіскою-пучком.

Новий гарячий кадр від Дженніфер (фото: nstagram.com/jlo)

В такому вигляді вона вирушила на пляж Сен-Тропе, просто убивши наповал шанувальників. Вони не втомлюються захоплюватися спортивною формою своєї зірки, засипаючи її епітетами: "досконала", "перша завжди", "прекрасна", "неймовірна"...

Сама Дженніфер не приховує – над фігурою вона наполегливо трудиться, що доводять численні відео з залу, які вона викладає в мережу. Допомагають тримати тіло у формі і виступи. Нагадаємо, на честь 50-річчя зірка влаштувала грандіозний тур It's My Party Tour. Співачка проїхала з ним практично по всьому світу, роблячи "перепочинок" на зустрічі з близькими і відпочинок.

Лопес любить показувати себе у всій красі (фото: nstagram.com/jlo)

Зараз вона також зайнята в іншому проекті – незабаром на екрани вийде новий фільм з її участю, "Стриптизерки". Історія оповідає про амбітних, зухвалих і сексуальних танцівниць, які виступають для відомих фінансистів з Уолл-Стріт. Коли через кризу розкішні красуні втрачають свої заощадження, то починають розробляти план, як повернути втрачені гроші, а заодно поставити на місце фінансових геніїв.

Лопес у фільмі "Стриптизерки" (фото: nstagram.com/jlo)

Для промо-кампанії Лопес регулярно постить запальні ролики і відверті кадри в спокусливому вбранні. А днями – ще одне максимально спокусливе фото, яке просто підірвало мережу. Вона сидить на столі, засипаному грошима, і притискає їх до грудей. "Заміжня за грошима", – написала вона.