Вечірній макіяж на кухню: Ешлі Грем вчить, як залишатися красивими навіть під час самоізоляції

Ешлі Грем, яка раніше часто радувала відвертими фото з новонародженим сином у громадських місцях, зараз не може продовжувати в тому ж дусі. Але це не заважає активності пишнотілої красуні в соціальних мережах. Після кількох милих кадрів з Ісааком на руках вона вирішила приєднатися до флешмобу, який закликає всіх сидіти вдома під час карантину.

Модель закликає всіх сидіти вдома (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель опублікувала фото, на якому позує з плакатом. Підпис вона за своїм звичаєм додала розгорнутий. «Я залишаюся вдома для мого сина, моєї родини, моїх сусідів і ВАС. Це важкий час – виклик для всіх нас, і я залишаюся вдома для тих, хто не може. Для тих, хто буде продовжувати піклуватися про нас цілодобово: наші лікарів, медсестер, продавців продуктів, працівників нічних складів, бригад з вивезення сміття, лікарів і вчених.

Я відчуваю величезну подяку і вдячність до всіх вас і вірю, що всі ми повинні зробити все можливе, щоб домогтися успіху. Будь ласка, в цей час давайте ставитися один до одного з добротою; залиште підгузники і туалетний папір на полицях для інших, допоможіть літньому сусідові купити продукти, підтримайте малий бізнес, зателефонуйте другу, який, можливо, бореться прямо зараз. Ми потрібні один одному в такі часи», – написала Ешлі.

Ешлі в ярим домашнім макіяжем (фото: instagram.com/ashleygraham)

А після перейшла до питань не менш важливих і практичних. Так, Ешлі вирішила продемонструвати, що навіть вдома, під час самоізоляції вона не перестає робити виразний макіяж. Карантин – не привід забувати про себе, впевнена Грем. Вона зробила мейк-ап з коричневими тінями і яскраво-синіми стрілками, який доповнила «пухтастими» бровами і помадою з золотистим блиском. Безумовно, таким чином, модель зуміла заодно прорекламувати і бренд, з якими давно співпрацює.

«Хто-небудь ще робить повний гламурний образ, щоб проводити зустрічі по відео і вечерю з сім'єю? Але, чесно кажучи, нанесення макіяжу і відчуття себе з ним дали мені в цій рутині декілька хвилин втечі від стану затуманених мізків», – додала вона, зазначивши також використану колекцію.