"Надихаюча леді": у мережі дякують Иоланді Хадід за позбавлення від "фейкової" краси

Фото: Іоланда Хадід (instagram.com/yolanda.hadid)

З нагоди дня народження знаменитість опублікувала в мережі сміливий знімок

55-річна Іоланда Хадід, знаменита модель і мати Джіджі і Белли Хадід, які пішли по її стопах, зважилася на відчайдушний крок. Днями вона в своєму Instagram опублікувала несподіваний знімок, з досить відвертим зізнанням. На фото Іоланда позувала в рожевому напівпрозорому боді і такого ж кольору легкій куртці. Селфи вона доповнила одкровенням.

Фото: Іоланда Хадід позбулася ненатуральності (instagram.com/yolanda.hadid)

"П'ятдесят п'ять, і я посміхаюся зсередини. Нарешті я повернулася до оригіналу 1964 року. Тепер моє тіло вільно від грудних імплантів, філлеров, ботокса і всієї іншої нісенітниці, яка, на думку суспільства, робить жінку сексуальною", - зізналася знаменитість.

Скріншот: Коментарі до посту Іоланда Хадід (instagram.com/yolanda.hadid)

"Токсичність всього цього мене ледь не вбила. Ваше здоров'я — це ваше багатство, тому, будь ласка, приймайте обґрунтовані рішення, ретельно вивчайте інформацію, перш ніж помістити щось чужорідне в своє тіло", - застерегла Іоланда шанувальників.

Підписники відреагували на таку заяву в основному з схваленням, похваливши за чесність і дбайливе ставлення до свого здоров'я. А також зізналися, що такий вчинок знаменитості може дослужити прикладом для багатьох.

Скріншот: Коментарі до посту Іоланди Хадід (instagram.com/yolanda.hadid)

"Справді красива і надихаюча леді. Якщо б тільки більше жінок поділяли цю точку зору і пішли б на такий сміливий крок, що зробили Ви, світ став би щасливіше і здоровіше", - вважають прихильники Іоланди.

Скріншот: Коментарі до посту Іоланди Хадід (instagram.com/yolanda.hadid)

"Мені 15 років, і, я молода дівчина, я бачу це в соціальних мережах, і я так рада за себе, тому що, як і всі, я борюся з проблемами самооцінки. Турбує той факт, що всі інші говорять мені про це, а суспільство дорікає за не иделаьную зовнішність, і важко думати про себе якось інакше, бо ти в суспільстві", - у відповідь на визнання знаменитості підписники теж розповіли про сучасні проблеми зі сприйняттям зовнішності і краси.

Скріншот: Коментарі до посту Іоланда Хадід (instagram.com/yolanda.hadid)

"Ти на 100% права. Я дійсно не розумію, навіщо комусь приносити себе такий нестерпний біль і токсичність, щоб спробувати виглядати красиво, в довгостроковій перспективі вони руйнують себе. Іоланда, ти вчинила правильно, і ти виглядаєш фантастично прекрасною. Я даю тобі благословення, продовжуй в тому ж дусі", - підтримали Иоланду підписники.

Фото: Так виглядала Іоланда Хадід до позбавлення від імплантів та філерів (instagram.com/yolanda.hadid)

Однак були і ті, хто дорікнув Иоланду в тому, що насамперед вона повинна стати прикладом для своїх дочок і допомогти їм позбутися від усього неприродного.

Скріншот: Коментарі до посту Іоланди Хадід (instagram.com/yolanda.hadid)

"Як-то смішно говорити це, коли твоя дочка сповнена пластику";

"Скажи своїй дочці Беллі зробити те ж саме", - написали хейтеры.

Нещодавно ми писали про те, що Белла і Джіджі Хадід опублікували ретро фотографію зі свого дитинства. На знімки малятка виглядали, як милі лялечки, а їх мати підписники порівняли з лялькою Барбі.

Ми також згадували про те, який несподіваний сюжет придумала компанія Версаче для проморолика з однієї з сестер Хадід, для цього їй навіть довелося зробити татуювання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що читачі одного з модних ресурсів, що має серйозний авторитет у фешн-індустрії, назвали Беллу Хадід - Проривом року.