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Важливий секрет: Дмитро Комаров розповів, що допомогло йому схуднути на 10 кілограмів

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Телеведучий нарешті зміг позбавитися від зайвої ваги під час експедиції в Китаї

Беззмінний телеведучий популярного тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров багато часу проводить в експедиціях по цікавих куточках нашої планети - так, 11-й сезон знімали в Китаї, де він і пробув цілих півроку. Раніше Діма розповів, як їм з молодою дружиною Олександрою Кучеренко вдається підтримувати стосунки і пристрасть на відстані. А тепер в інтерв'ю "Світському життю" розкрив секрет, за рахунок чого йому вдалося вражаюче схуднути за час цієї експедиції.

Комарів скинув 10 зайвих кілограмів, про що мріяв вже давно. Проте вдалося йому це тільки в Китаї - в основному за рахунок режиму харчування.

"Я перестав ходити на сніданки, навіть якщо вони є в готелі. Я робив вівсянку вранці прямо в номері. В обід, якщо була можливість поїсти, ми заходили в китайський ресторан і там я їв в основному пельмені, суп або так званий самовар – коли у тебе на столі стоїть газовий або електричний пальник і ти сам кладеш в бульйон м'ясо і овочі. Також я постійно пив чай, я не розлучався з термосом", – поділився телемандрівник.

При цьому Дмитро зізнався, що ввечері після зйомок на дикому морозі він міг з'їсти "стільки, скільки у нього могло влізти".

"Але при цьому я не пив по три-п'ять літрів рідини в день. Мабуть, рідина це теж важливий секрет", – зауважив ведучий.

Фото: Дмитро Комаров (instagram.com/komarovmir)

Його дружина Олександра Кучеренко додала, що тепер в їх квартирі завжди є свіжий чай.

"Я вже розбираюся у всіх видах, Діма мене цього навчив. Ми разом творимо китайські традиції чаювання", – поділилася дівчина.

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (instagram.com/komarovmir)

Також Олександра розповіла про незвичайні б'юті подарунки з Китаю від коханого.

"Діма привіз мені сушені жаби – це символ молодості. Їх треба заварювати і пити. Можна ще робити маску з гнізда ластівки", – розповіла Кучеренко.

Нагадаємо, Олександра Кучеренко розповіла про беззастережну довіру до коханого чоловіка Дмитра Комарова.

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