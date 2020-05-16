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Немає важливіше: MONATIK зворушив сімейною ідилією і зізнанням найближчим

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.05.2020 - 17:36
Немає важливіше: MONATIK зворушив сімейною ідилією і зізнанням найближчим
Фото: Дмитро Монатік з дружиною (instagram.com/monatik_official)

Співак показав кадри з дружиною і дітьми

MONATIK (Дмитро Монатік) дбайливо і трепетно ставиться до своєї сім'ї – для нього це найцінніще і значуще в житті. Він довго не показував обличчя синів – Платона і Данила, оберігав від настирливої уваги ззовні, і не любить говорити на особисті теми. Правда, останнім часом співак став частіше балувати шанувальників сімейними кадрами. Так, він зводив улюблених хлопчаків на звукозаписну студію і показав місце, де народжується його музика. А 15 травня в Міжнародний день сім'ї вирішив побалувати фанів щасливими пляжним кадром, на якому зображений з дружиною та синами.

На фото зі спини зображені всі члени його сім'ї: дружина Ірина Демічева і Данило з Платон. Всі вони - в однакових сорочках з різними номерами ззаду йдуть, міцно взявшись за руки. Фото було зроблено в період відпустки Дмитра з рідними в екзотичній країні.

"Сім'я - все! І немає нічого важливіше. Просто пам'ятайте... Вона не дасть потонути і, я впевнений, Ви не потонете, хіба що в щастя!..." Люблю Вас безмежно і нескінченно!" - написав співак.

Немає важливіше: MONATIK зворушив сімейною ідилією і зізнанням найближчим

Фото: Дмитро Монатік з дружиною і дітьми (instagram.com/monatik_official)

Шанувальники музиканта не перестають захоплюватися його ставленням до сімейних цінностей, про що вони повідомили в коментарях.

  • Найкращі
  • Любові і щастя безмежного
  • Вау! Яка гарна родина! Щастя огромногокак цей океан
  • Як гарно! Щастя Вам!
  • Найулюбленіші, найкращі
  • Які ж ви класні
  • Супер миле фото. Дуже класно

Скріншот коментарів

Раніше MONATIK показав яскраву фотосесію для українського глянцю і розсекретив, як проводить час з сім'єю на карантині, а також розповів, чим любить займатися на самоізоляції з дітьми.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України MONATIKДмитрий Монатик
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