"Вас об'єднує любов": Маша Єфросиніна зачарувала душевним сімейним фото

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники відзначили, що Маша неймовірно схожа на свою маму

Маша Єфросиніна останнім часом все частіше і частіше радує шанувальників різними фото в колі сім'ї, а особливо – з чоловіком. І до речі, все частіше Маша стала публікувати знімки зі своєю мамою Людмилою Павлівною, яка навіть знялася для нового бренду домашнього одягу своєї зоряної дочки.

І ось, Єфросиніна потішила шанувальників новим сонячним фото. На знімку практично вся сім'я в зборі. Бачимо саму Машу, її чоловік – бізнесмен Тимур Хромаєв. А також синочка – 4-річного Сашка, який сидить на колінах батька. Також на сімейному фото позує мама Єфросиніної та її молодша сестра Єлизавета з дітьми.

А ось старшу доньку Єфросиніної (15-річна Нана) на фото не видно. Як зазначила телеведуча в одному з коментарів, саме Нана і зробила цей кадр.

"Моя сім'я", - лаконічно підписала душевний знімок Маша.

Маша Єфросиніна у колі найрідніших людей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Зате шанувальники Єфросиніної були більш красномовні. І поспішили засипати телеведучу захопленими коментарями. Багато відзначили, що Маша дуже схожа на свою маму.

"Як ви схожі зі своєю мамою"

"Маша, Ви прям копія своєї мами! Дуже гарне фото!"

"Чарівна велика родина! Щастя вам!"

"Які всі красиві і чудові"

"Дуже приємно дивитися на вас, тому що вас об'єднує любов. Ви дружні і класні"

"Всі гарні. Але мама – вогонь)"

"Маша, у вас з мамою однакові усмішки"

"Дуже гарна сім'я у Вас"

"У Вас дуже гарна мама"

"Ваша мама нагадує Софію Ротару. То посмішка схожа, або ще що..."

"Немає Наночки, мій так само не любить фотографуватися"

"Обожнюю сімейні неділі"

"Як дівчинка зліва схожа з Сашком. Просто одне обличчя. Рідні іноді не настільки схожі"

"Маша, ви дуже з Наною схожі на вашу маму. Красуні"

"Яка гарна і світла сім'я! Будьте щасливі і здорові!"

І ще трохи Єфросиніної з рідними.

Маша Єфросиніна з мамою Людмилою (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сестра Маші Єфросиніної Ліза (фото: instagram.com/liza_u)

Єфросиніна з сином Сашком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Єфросиніна з дочкою Наною (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна дала потужний життєвий поштовх. Телеведуча поділилася мотивацією в честь свого 40-річчя.

Також Маша Єфросиніна звернулася до матерів з важливою проханням.Вона закликає кожного з батьків бути другом своїй дитині і підтримувати його, особливо в складний період здачі ЗНО.