"Вас об'єднує любов": Маша Єфросиніна зачарувала душевним сімейним фото

Шанувальники відзначили, що Маша неймовірно схожа на свою маму
Маша Єфросиніна останнім часом все частіше і частіше радує шанувальників різними фото в колі сім'ї, а особливо – з чоловіком. І до речі, все частіше Маша стала публікувати знімки зі своєю мамою Людмилою Павлівною, яка навіть знялася для нового бренду домашнього одягу своєї зоряної дочки.
І ось, Єфросиніна потішила шанувальників новим сонячним фото. На знімку практично вся сім'я в зборі. Бачимо саму Машу, її чоловік – бізнесмен Тимур Хромаєв. А також синочка – 4-річного Сашка, який сидить на колінах батька. Також на сімейному фото позує мама Єфросиніної та її молодша сестра Єлизавета з дітьми.
А ось старшу доньку Єфросиніної (15-річна Нана) на фото не видно. Як зазначила телеведуча в одному з коментарів, саме Нана і зробила цей кадр.
"Моя сім'я", - лаконічно підписала душевний знімок Маша.
Маша Єфросиніна у колі найрідніших людей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Зате шанувальники Єфросиніної були більш красномовні. І поспішили засипати телеведучу захопленими коментарями. Багато відзначили, що Маша дуже схожа на свою маму.
І ще трохи Єфросиніної з рідними.
Маша Єфросиніна з мамою Людмилою (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Сестра Маші Єфросиніної Ліза (фото: instagram.com/liza_u)
Єфросиніна з сином Сашком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Маша Єфросиніна з дочкою Наною (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна дала потужний життєвий поштовх. Телеведуча поділилася мотивацією в честь свого 40-річчя.
Також Маша Єфросиніна звернулася до матерів з важливою проханням.Вона закликає кожного з батьків бути другом своїй дитині і підтримувати його, особливо в складний період здачі ЗНО.