Ванесса Параді випустила новий альбом: у ньому є сюрприз для українців

Фото: Ванесса Параді (Getty Images)

Співачка випустила альбом після п'ятирічної перерви

Відома французька актриса і співачка Ванесса Параді випустила новий альбом Les Sources. Реліз нового альбому відбувся 16 листопада. Про це повідомляє Karabas.Live.

Les Sources – в перекладі означає "Джерела". Цей альбом Ванесса Параді випустила після п'ятирічної перерви. Всього в альбом входить 12 ліричних треків. Але приємним сюрпризом для українців стане другий трек – він називається Kiev.

Авторство цієї пісні належить самій Параді і вона присвячена візиту співачки в столицю в 2016 році, коли вона знімалася у фільмі литовського режисера Шарунаса Бартаса "Іній".

В пісні є такі слова про Київ:

"Київський сніг

Небо в палаючих поцілунках

Так чи далеко до завтра?

Губи Києва

Ще зберегли смак

Цього м'якого місяця

Так чи далеко до твоїх рук?

Все пролетить

Вчіться зберігати мрії

До темряви

Щоб ми зустрілися в Києві"

Решта композиції з нового альбому були записані у співавторстві чоловіка Параді Самюеля Беншетрі і музикантів Адрієна Галло і Фабіо Вискользи.

В підтримку альбому співачка випустила кліп на композицію Ces mots simples. Його зняла творча команда будинку моди Chanel, обличчям якого Ванесса Параді є вже багато років. Для зйомок співачка вибрала мереживну сукню Chanel Métiers d'art від Карла Лагерфельда, яка вишита шовковими пелюстками.

Відео: YouTube/VanessaParadisVEVО

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж.

А також розповідали про те, що стали відомі подробиці про фільм "Іній" з Ванессою Параді.

Відео: РБК-Україна