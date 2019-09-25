Вампірська історія: The Hardkiss показали темну сторону любові в містичному кліпі "Жива"

Вперше в кадрі у The Hardkiss з'явилася кров
Популярна українська група The Hardkiss представила перший сингл майбутнього альбому, який побачить світ у 2021 році. --"Жива", а також відразу ж і кліп на нього. Відзначимо, що в новій відеороботі солістка Юлія Саніна, яка раніше захопила ідеальною фігурою в купальнику, постала в досить незвичному образі вампірши.
Відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі групи і це — "темна" історія про кохання, ненависть і жіноче переродження.
Відео: THE HARDKISS - Жива (youtube.com/THE HARDKISS)
"Кожен раз, коли я проїжджав по Гаванському мосту, башта елеватора захоплювала мою уяву. Готичні образи наповнювали мою голову, але я не знав, хто з українських артистів зміг би стати героєм цих похмурих оповідань, — ділиться режисер кліпу Mitti Misura. — П'ять років я жив з цими картинками, поки одного вечора не зустрівся з Юлею і Валом. Ми відразу зрозуміли, що це буде вампірська історія. Історія-метафора про чоловіка і жінку, яку захоплює пристрасть і робить такою небезпечною. Але вона інша, вона шукає і знаходить тепло в собі. Вона змінюється".
Фото: кадр з кліпу The Hardkiss "Жива" (прес-служба)
Зйомки кліпу проходили наприкінці серпня на трьох локаціях у Києві: іподром,
Київмлин і Русанівська набережна. Бачення режисера про ідеальну вампіршу в образах втілила Олена Богданова.
Фото: кадр з кліпу The Hardkiss "Жива" (прес-служба)
"У цій роботі для нас було багато чого вперше. Наприклад, чорні лінзи на все око на 20 годин зйомок. Кров в кадрі у The Hardkiss з'явилася вперше. Розумію, що комусь історія здасться похмурою, але вампіри без крові — це точно не наше "кіно". Ми настільки "загралися" з містикою, що в самому фіналі зйомок — сталося ЧП. Піротехніка підвела і на мені спалахнула сукня. Але, дякую, все добре, я Жива", — розповідає Юлія Саніна.
Фото: кадр з кліпу The Hardkiss "Жива" (прес-служба)
За кілька годин кліп набрав більше 50 тисяч переглядів і безліч захоплених коментарів від користувачів мережі.
Скріншот коментарів (youtube.com/THE HARDKISS)
Нагадаємо, раніше THE HARDKISS представили кліп з чуттєвим танцем від Юлії Саніної на пісню з третього студійного альбому під назвою "Залізна ластівка" - "Серце".
До речі, автор хіта "Охрана, отмена" Jerry Heil випустила яскравий іронічний кліп на пісню "Вільна каса".