Вампірська історія: The Hardkiss показали темну сторону любові в містичному кліпі "Жива"

Популярна українська група The Hardkiss представила перший сингл майбутнього альбому, який побачить світ у 2021 році. --"Жива", а також відразу ж і кліп на нього. Відзначимо, що в новій відеороботі солістка Юлія Саніна, яка раніше захопила ідеальною фігурою в купальнику, постала в досить незвичному образі вампірши.

Відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі групи і це — "темна" історія про кохання, ненависть і жіноче переродження.

Відео: THE HARDKISS - Жива (youtube.com/THE HARDKISS)

"Кожен раз, коли я проїжджав по Гаванському мосту, башта елеватора захоплювала мою уяву. Готичні образи наповнювали мою голову, але я не знав, хто з українських артистів зміг би стати героєм цих похмурих оповідань, — ділиться режисер кліпу Mitti Misura. — П'ять років я жив з цими картинками, поки одного вечора не зустрівся з Юлею і Валом. Ми відразу зрозуміли, що це буде вампірська історія. Історія-метафора про чоловіка і жінку, яку захоплює пристрасть і робить такою небезпечною. Але вона інша, вона шукає і знаходить тепло в собі. Вона змінюється".

Фото: кадр з кліпу The Hardkiss "Жива" (прес-служба)

Зйомки кліпу проходили наприкінці серпня на трьох локаціях у Києві: іподром,

Київмлин і Русанівська набережна. Бачення режисера про ідеальну вампіршу в образах втілила Олена Богданова.

Фото: кадр з кліпу The Hardkiss "Жива" (прес-служба)

"У цій роботі для нас було багато чого вперше. Наприклад, чорні лінзи на все око на 20 годин зйомок. Кров в кадрі у The Hardkiss з'явилася вперше. Розумію, що комусь історія здасться похмурою, але вампіри без крові — це точно не наше "кіно". Ми настільки "загралися" з містикою, що в самому фіналі зйомок — сталося ЧП. Піротехніка підвела і на мені спалахнула сукня. Але, дякую, все добре, я Жива", — розповідає Юлія Саніна.

Фото: кадр з кліпу The Hardkiss "Жива" (прес-служба)

За кілька годин кліп набрав більше 50 тисяч переглядів і безліч захоплених коментарів від користувачів мережі.

Кліп бомба, пісня шикарна. Кааайф

Шкірного разу Ваші нові кліпи абсолютно непередбачувані та не схожі на попередні! Вмієте здивувати! Дякуємо за високий рівень української музики!!!

Це ідеально. Я чекала такого крутого вибуху від вас, і ось він той самий прекрасний драйв від The Hardkiss, ви супер

Ви - найкрутіше, що має українська музика! Це не схоже ні на кого, і це так круто...!

Нарешті! Як же це красиво, а пісня! Тепер знаю, що +1 буде на репите. Дякую за творчість. Нова історія - початок

Мурашки від початку і до кінця!!! Це щось неймовірне!!!!!!!! Сльози щастя

Повертаємо тренди на вампиркую тематику? Пісня бомба!!!!!!!

У мене до вас одне питання: ЗА ЩО? За що так до сліз і до мурашок?

це просто кайф) дякую велике за ваш креатив, за ваш драйв!) The Hardkiss - one love

Скріншот коментарів (youtube.com/THE HARDKISS)

Нагадаємо, раніше THE HARDKISS представили кліп з чуттєвим танцем від Юлії Саніної на пісню з третього студійного альбому під назвою "Залізна ластівка" - "Серце".

До речі, автор хіта "Охрана, отмена" Jerry Heil випустила яскравий іронічний кліп на пісню "Вільна каса".