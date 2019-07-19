"Вам точно 40?" Ани Лорак викликала фурор в мережі молодою зовнішністю і стильним луком

Лорак позує на фото з довгим розпущеним волоссям
Ані Лорак останнім часом щось нечасто балує свою багатомільйонну армію шанувальників новими постами. Схоже, що українська виконавиця, яка активно будує кар'єру в Росії, з головою поринула у відпустку. Не так давно Лорак повідомляла, що знаходиться у Лос-Анджелесі, США. Однак поки що не зрозуміло, вирушила туди артистка з черговим виступом або просто на відпочинок. У будь-якому випадку, час від часу Кароліна ділиться з шанувальниками стильним натхненням.
Так, на своїй instagram-сторінці Лорак опублікувала нове фото. Знімок, по всій видимості, студійний. Окремої уваги заслуговує стильний образ співачки.
Лорак позує в широких білих штанях з високою талією. Штани декоровані масивними кишенями спереду, оборками в районі талії, а також довгим поясом.
Образ доповнює короткий топ з цупкої тканини бежевого відтінку. До речі, цього літа в тренді спортивні кроп-топи. При цьому саме з цупкої тканини. Так що образ Кароліни дуже актуальний в цьому сезоні.
До речі, на фото Лорак з довгим волоссям. Швидше за все, це перука. Так як на даний момент у Лорак коротка стрижка – каре.
Стильна Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Співачка ніяк не прокоментувала свій знімок. Зате шанувальники Лорак поспішили це зробити за неї:
Скріншот коментарів: instagram.com/anilorak
Нагадаємо, раніше розпатлана Ані Лорак здивувала шанувальників новим образом. Співачка позує у повсякденному одязі. При цьому Лорак вибрала свій улюблений елемент гардеробу - прості блакитні джинси із завищеною талією.
Також раніше засмагла Ані Лорак підкорила стрункими формами на сонячному фото. Знімок якраз був зроблений в Лос-Анджелесі.