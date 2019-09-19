"Вам не йде!" Леся Нікітюк спантеличила радикальною "зміною" зовнішності

Телеведуча звернулася з питанням до чоловічої частини шанувальників
Леся Нікітюк вміє дивувати і вражати. Її візитна картка – неперевершений фірмовий гумор і позитивне ставлення до життя. Теледіва не звикла лізти за словом в кишеню, а її висловлювання часто стають народними афоризмами. Також зірка що захоплює своєю стрункою фігурою, а її довгі ноги давно стали придметом заздрості і компліментів. Втім, Леді Ле вирішила поексперементувати і ...зважилася нак кардинальні зміни в зовнішності! Правда, всього лише за допомогою програми "Фотошоп".
Телеведуча показала колаж з двох фото – на одному вона позує в пишній сукні-міні лілового кольору (в цьому вбранні вона з'явилася в четвертому ефірі Танців з зведами 2019), а друге – відкорегований за допомогою фоторедактора варіант.
Зірка "зробила" собі осину талію і "змінила" риси обличчя – пухкі губи, периродны вилиці, гостре підборіддя і інший розріз очей.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"1 чи 2? Real or Photoshop ? Хлопці, вам яка нра? Відповідь "ніяка" теж можна", - поцікавилася Леді Ле під своїм колажем.
Шанувальники зійшли на думці, що природна Леся куди привабливіше, ніж її "поліпшена" копія. "Отфотошоплена" зырка нагадала їм українську співачку Таїсію Повалій.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала розкішні груди в білизні. Телеведуча опубликувала пікантне селфи.