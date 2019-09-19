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"Вам не йде!" Леся Нікітюк спантеличила радикальною "зміною" зовнішності

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Телеведуча звернулася з питанням до чоловічої частини шанувальників

Леся Нікітюк вміє дивувати і вражати. Її візитна картка – неперевершений фірмовий гумор і позитивне ставлення до життя. Теледіва не звикла лізти за словом в кишеню, а її висловлювання часто стають народними афоризмами. Також зірка що захоплює своєю стрункою фігурою, а її довгі ноги давно стали придметом заздрості і компліментів. Втім, Леді Ле вирішила поексперементувати і ...зважилася нак кардинальні зміни в зовнішності! Правда, всього лише за допомогою програми "Фотошоп".

Телеведуча показала колаж з двох фото – на одному вона позує в пишній сукні-міні лілового кольору (в цьому вбранні вона з'явилася в четвертому ефірі Танців з зведами 2019), а друге – відкорегований за допомогою фоторедактора варіант.

Зірка "зробила" собі осину талію і "змінила" риси обличчя – пухкі губи, периродны вилиці, гостре підборіддя і інший розріз очей.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"1 чи 2? Real or Photoshop ? Хлопці, вам яка нра? Відповідь "ніяка" теж можна", - поцікавилася Леді Ле під своїм колажем.

Шанувальники зійшли на думці, що природна Леся куди привабливіше, ніж її "поліпшена" копія. "Отфотошоплена" зырка нагадала їм українську співачку Таїсію Повалій.

  • 2 - на Таїсію Повалій схожа
  • 2 Таїсія Повалій після пластики
  • Ну ... справжня, звичайно
  • Лесюня, не псуй соебе! Ти і так вродлива красуня з гарною фігурою!
  • Перша! Тільки реальна Леся топчик
  • Перша. Друга якась силіконова Барбі, Вам не йде
  • 1 - вона миловидніше, в 2 руки товсті і обличчя грубіше, про губи мовчу
  • Леся будь такою, якою є, звичайно 1.
  • Звичайно 1. 2 - спали

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала розкішні груди в білизні. Телеведуча опубликувала пікантне селфи.

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