Валентина Хамайко зворушила мережу ніжною зйомкою з новонародженим сином

Фото: Валентина Хамайко (instagram.com/valentinakhamaiko)

Ведуча зазначила, що це буде світла пам'ять на все життя

Українська ведуча програми "Сніданок вихідний" Валентина Хамайко,яка в четвертий раз стала мамою 5 грудня, поділилася в мережі ніжною і зворушливою фотосесією з новонародженим сином Андрієм. Фотографії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши хвилю розчулення у шанувальників.

На знімках зображена Валентина в жіночному білому платті з малюком на руках, а також є окремі кадри зі сплячим немовлям.

Фото: Валентина Хамайко (instagram.com/valentinakhamaiko)

"Це була найзатишніша зйомка!!! Відчуття, що все довкола затихло...в студії особливо тепло і затишно!!! Напевно, саме так, як у мами в животику...тільки світла більше! І навіть не того, що з вулиці, а особливого!!!! Це як після насиченого шумного дня пірнути у ванну з теплою водою, приготовлену саме для тебе, і розслабитись, закривши очі від насолоди!!!! В такому ніжному стані ми з сином провели декілька годин!!! Я лише дивувалась як вправно Настя одягає і перевдягає немовля, не порушуючи сон. Час швидко втікає, Андрійко росте і я теж стаю дорослішою....але на цих світлинах ми залишимось саме такими. Настя Кондратенко, ти даруєш найсвітліші спогади на все життя і я пірнаю в них кожного разу, беручи в руки альбом", - поділилася Хамайко.

Фото: Валентина Хамайко (instagram.com/valentinakhamaiko)

Шанувальники засипали маму чотирьох дітей і її синочка компліментами і словами розчулення.

"Який красунчик", "Найніжніше фото, яке я бачила! Міцного здоров'я Вашої сім'ї!", "Маленьке диво,щастя, ніжність, а запах таких діток ні з чим не порівняти", "Дуже милі фото.Ві красуня. Нехай Бог вас Благословити", "Такий солоденький пупсик... Мама Валя сама ніжність і суоконька до лиця", "Маленький зайчик відчуває теплі мамині руки, що передають йому спокій і захист, Які Ви гарні, милі, ніжні!!! Це неймовірно!!! Здоров'я Вам і Андрійкові!!!", "Яка краса, чудові фото та модель молодець))", "Чудові фотографії. Навіть шкодую, що свого часу не змогла зробити подібні своїм дітям. Так ніжно і так зворушливо. Ростіть здоровими)))", "Маленький гномик", - пишуть розчулені підписники Хамайко.

Скріншот коментарів (instagram.com/valentinakhamaiko)

Нагадаємо, раніше Валентина Хамайко розповіла про четверті пологи.

Раніше ми писали про те, що Валентину Хамайко розкритикували в мережі за ранній вихід на роботу після пологів. Ведуча повернулася до роботи всього через три дні після народження сина. Проте не всі користувачі мережі оцінили таке завзяття до роботи.

До речі, Аніта Луценко вперше показала обличчя дворічної дочки.