"В підводному світі": Никитюк поділилася гарячими фото з відпочинку на Мальдівах

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка зізналася, що тримає м'язи в тонусі

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк показала підписникам, як проводить свою відпустку на Мальдівах. Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, зірку можна помітити в морі, а в самому тексті вона розповідає про особливості відпочинку на Мальдівах. Приміром, що все там пересуваються на велосипедах, що дозволяє тримати м'язи в тонусі.

Фото: Леся Нікітюк на відпочинку (instagram.com/lesia_nikituk)

"Ласкаво просимо. Тут все дуже круто, всі пересуваються на велосипедах. Як говориться, ви розслабляєтеся, ваші м'язи в тонусі. Фото з велосипедом потім, а поки я в підводному світі", - йдеться у підписі.

Фото: Леся Нікітюк на відпочинку (instagram.com/lesia_nikituk)

Звернемо увагу, що шанувальники Никитюк не змогли пройти повз настільки гарячих фото.

"Ох і Леся Іванівна. Дуже красива", - сказала користувач Марія Рижок.

"Вогонь", - уточнив користувач Дмитро Васильченко.

"Шикарні фото, і всі різні. Не те, що у Волочкової", - підкреслила юзер Ірина Маятская.

"Леся, ти найкраща". – сказала користувач Ганна Іванівна.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, Леся Нікітюк розповіла, у скільки обійдеться відпочинок на райських Мальдівських островах. Телеведуча відзначила, що звичайним українцям доведеться довго збирати на таку екзотику.

Раніше Леся Нікітюк розохотила шанувальників пляжною фотосесією в купальнику і розповіла, який незвичайний сусід оселився поруч з нею під час відпустки.

Відео: РБК-Україна