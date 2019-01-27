"В підводному світі": Никитюк поділилася гарячими фото з відпочинку на Мальдівах

Зірка зізналася, що тримає м'язи в тонусі
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк показала підписникам, як проводить свою відпустку на Мальдівах. Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Так, зірку можна помітити в морі, а в самому тексті вона розповідає про особливості відпочинку на Мальдівах. Приміром, що все там пересуваються на велосипедах, що дозволяє тримати м'язи в тонусі.
Фото: Леся Нікітюк на відпочинку (instagram.com/lesia_nikituk)
"Ласкаво просимо. Тут все дуже круто, всі пересуваються на велосипедах. Як говориться, ви розслабляєтеся, ваші м'язи в тонусі. Фото з велосипедом потім, а поки я в підводному світі", - йдеться у підписі.
Фото: Леся Нікітюк на відпочинку (instagram.com/lesia_nikituk)
Звернемо увагу, що шанувальники Никитюк не змогли пройти повз настільки гарячих фото.
"Ох і Леся Іванівна. Дуже красива", - сказала користувач Марія Рижок.
"Вогонь", - уточнив користувач Дмитро Васильченко.
"Шикарні фото, і всі різні. Не те, що у Волочкової", - підкреслила юзер Ірина Маятская.
"Леся, ти найкраща". – сказала користувач Ганна Іванівна.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
До речі, Леся Нікітюк розповіла, у скільки обійдеться відпочинок на райських Мальдівських островах. Телеведуча відзначила, що звичайним українцям доведеться довго збирати на таку екзотику.
Раніше Леся Нікітюк розохотила шанувальників пляжною фотосесією в купальнику і розповіла, який незвичайний сусід оселився поруч з нею під час відпустки.
Відео: РБК-Україна