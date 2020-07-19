Майже "у відключці": Лілія Ребрик зробила зізнання і показала фото з донькою

Лілія Ребрик вміє поєднувати акторство, роботу ведучої, роль прекрасної дружини і відмінної мами. Їй це дається непросто, але вона вміє брати себе в руки і не раз ставала прикладом для наслідування для шанувальників. Одне з нових хобі зірки – садівництво. Вона з задоволенням вирощує на грядках ягоди та овочі, а також садить квіти. Так, ведуча показала смачний десерт з домашньої полуниці і розповіла про свої нелегкі будні.

Лілія розташувалася на галявині разом з молодшою дочкою Поліною і годує її з ложечки ласощами. Вона поділилася рецептом у пості.

Також теледіва показала екскурсію по теплицях і між грядок, причому одягнена при цьому вона була стильно і елегантно.

Лілія Ребрик похвалилася стравою з свого врожаю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Важкий тижневий марафон роботи нон-стоп завершено! Сил нема взагалі! Після 3 безсонних ночей, зйомок одразу у трьох проектах і паралельно 5-ти ранкових ефірів. Поки мама майже в "отключці" - їмо цієї суботи що, як-то кажуть, Бог пішов. А Бог нам послав... полуничку! Та ще й з власної грядки! Ви не уявляєте який це захоплення збирати ті плоди, які ти сам виростив, над створенням і "народженням" яких ти сам натхненно трудився! Сьогодні всією родиною зібрали наш невеличкий врожай (альо хто був головний "збирач" - бачите на фото)! Страва сьогодні буде максимально проста! Зробимо клубніку зі сметаною? Смак мого дитинства і одночасно моя улюблена страва, якою, думаю, ніколи не зможу наїстися Так, здається, дуже банальна страва, але й у її приготуванні є свої секрети! Берете 700 гр полуниці, 2 столових ложки цукру і 3 столові ложки сметани. Полуницю помийте ледь-ледь теплою водою, відділіть плодоніжки від ягід. Одну ягідку відкладіть для прикраси. Складіть полунички у чашу блендера або в якусь миску. Збийте блендером (якщо не маєте - можна виделкою або толкушккою). Подрібнити полуничку потрібно до пюре, альо все ж залиште кілька "грудочок" ягід - тоді повноцінно відчуватимете її смак! Додайте цукру і знову ретельно перемішайте. А вже тільки тоді покладіть сметану і знову перемішайте. Десерт готовий! Лишилося його тільки зверху прикрасити ягідкою, яку відклали на самому початку! Я ще додаю до такого десерту дрібку ванілі - для повноти смаку!" - написала ведуча.

Раніше Лілія Ребрик показала свою свекруху і зробила зізнання.