"В одному човні": Green Grey заспівав українською про заборону російської

Кліп на пісню Green Grey "В одному човні" (відео: YouTube / GreenGreyOfficial)
Один з найвідоміших українських гуртів "Green Grey" презентував кліп на пісню "В одному човні". Відео україномовної композиції було опубліковано 20 листопада на YouTube-каналі музикантів.
Зазначимо, що рокери у своїх творах не рідко піднімають різні гострі соціальні теми, такі як забруднення навколишнього середовища ("Чорний сніг"), проблеми наркоманії та СНІДу ("Депресивний листопад", "Білий прапор"), корупція ("Бабосов босам"), російсько-українська війна на Донбасі (кавер на пісню ДДТ "Не стріляй"). Не стала виключенням і нова пісня "В одному човні", в якій музиканти, зокрема, торкнулися питання про обмеження російськомовного контенту в Україні.
Green Grey "В одному човні" (скрін: YouTube / GreenGreyOfficial)
"Для чого, скажи, усе ділити на біле і чорне?", - задають питання артисти в пісні, на яку було знято чорно-білий ролик. "Я хочу говорити як я хочу, от і все", - наголошується в композиції та додається, що "ми самі себе тут сковуєм рамками".
Музиканти розповідають про "ліки від усіх бід - замість недовіри - любити, замість ненависті - любити!"
Також у пісні "Грін Грей" слухачів закликають визнати, що "ми такі ж як ти, визнай, хоч це і непросто, але ми з тобою живемо в одному просторі".
Green Grey "В одному човні" (фото: YouTube / GreenGreyOfficial)
Текст пісні "В одному човні" групи Green Grey:
"Хоч би як це було непросто,
Але ми із тобою живем у одному просторі.
І висячи над прірвою на різних сторонах терезів,
Ми тут із вами однаково рівні усі.
Для чого робити помилки які робили вчора?
Для чого, скажи, усе ділити на біле і чорне?
Скільки ще можна так принижуватися, скажи?
Скільки ще буде у спину тупих іржавих ножів?
Знаєш, ліки від усіх бід -
Замість недовіри любіть, замість ненависті любіть!
Порахуй до десяти - хай злоба у серці вистигне,
Перед тим як приймати рішення і робити висновки.
Я хочу говорити як я хочу, от і все.
Заборони половину усього, а який в цьому сенс?
Ми такі самі я ти, визнай, хоть це і непросто,
Але ми із тобою живемо в одному просторі.
Відчуваєш чи ні?
Ми в одному човні!
Є любов, а є гнів..
Вибирати тобі!
Осінь приходить до нас холодними ранками,
А ми самі себе тут сковуєм рамками.
Шо буде, далі?
Хто буде наступний черзі, скажи мені?
Чи ти не бачиш там ше свого імені?
Послухай мене, я не ворог тобі.
Ми можемо одне одного не помічати, але шо тоді?
І хоч би як це було непросто,
Але ми із тобою живемо у одному просторі.
Відчуваєш чи ні?
Ми в одному човні!
Є любов, а є гнів..
Вибирати тобі!"
Фото: Green Grey
У коментарях до випущеного кліпу користувачі мережі взялися жваво обговорювати новинку від "Грін Грей", а особливо тему, порушену музикантами. І хоч думки слухачів щодо меседжу пісні відрізняються, більшість сходяться на думці, що рокери випустили відмінний музичний продукт, який незабаром може стати справжнім хітом:
"Спасибі, відмінна музика, гарний відеоряд, актуальний зміст, продовжуйте, робіть колаборації, несіть рок-н-рол у душі. Головне серцем не старіти!";
"Круто з перших слів! Приємно слухати. Але якщо підтекст і правда в захист російської мови, то це повз. Цій мові ніх*я захист не потрібен, на відміну від нашої рідної української. Бажаю цій композиції такого ж успіху, як у "Казки" з "Плакала"!;
"З поверненням! Нарешті "Грін Грей" написав достойну пісню! Що ж, краще пізно, ніж ніколи! Респект!";
"До слова, а хтось взагалі в Україні забороняє російську мову? Я не помітила... Помітила, що стало більше українських пісень, фільмів, української культури... але при чому тут заборона російської мови?";
"Дякую, хлопці, що ви є! У серці з юності!";
"Несподівано!";
"Круто! Мені сподобалося. Годнота від "Грін Грея"!;
Green Grey "В одному човні" (скрін: YouTube / GreenGreyOfficial)
Нагадаємо, що відома українська письменниця Лариса Ніцой вказала на те, що сьогодні дуже гостро постало питання української мови: "Всі давно знають, і переконалися, що війна прийшла на ті території, де не було українських книжок, радіо, пісні, кіно, українського повноцінної освіти, а відтак - української мови".
Як повідомлялося раніше, мінімальна квота на частку україномовних пісень в ефірі радіостанцій відтепер становить 35% на добу.
Також ми писали про те, що в минулому році в Миколаєві музикант української рок-групи "Green Grey" потрапив у аварію.
Нагадаємо, легенда українського року Green Grey раніше боролася в національному відборі на Євробачення 2017.
Відео: РБК-Україна