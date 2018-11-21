"В одному човні": Green Grey заспівав українською про заборону російської

Кліп на пісню Green Grey "В одному човні" (відео: YouTube / GreenGreyOfficial)

Один з найвідоміших українських гуртів "Green Grey" презентував кліп на пісню "В одному човні". Відео україномовної композиції було опубліковано 20 листопада на YouTube-каналі музикантів.

Зазначимо, що рокери у своїх творах не рідко піднімають різні гострі соціальні теми, такі як забруднення навколишнього середовища ("Чорний сніг"), проблеми наркоманії та СНІДу ("Депресивний листопад", "Білий прапор"), корупція ("Бабосов босам"), російсько-українська війна на Донбасі (кавер на пісню ДДТ "Не стріляй"). Не стала виключенням і нова пісня "В одному човні", в якій музиканти, зокрема, торкнулися питання про обмеження російськомовного контенту в Україні.

Green Grey "В одному човні" (скрін: YouTube / GreenGreyOfficial)

"Для чого, скажи, усе ділити на біле і чорне?", - задають питання артисти в пісні, на яку було знято чорно-білий ролик. "Я хочу говорити як я хочу, от і все", - наголошується в композиції та додається, що "ми самі себе тут сковуєм рамками".

Музиканти розповідають про "ліки від усіх бід - замість недовіри - любити, замість ненависті - любити!"

Також у пісні "Грін Грей" слухачів закликають визнати, що "ми такі ж як ти, визнай, хоч це і непросто, але ми з тобою живемо в одному просторі".

Green Grey "В одному човні" (фото: YouTube / GreenGreyOfficial)

Текст пісні "В одному човні" групи Green Grey:

"Хоч би як це було непросто,

Але ми із тобою живем у одному просторі.

І висячи над прірвою на різних сторонах терезів,

Ми тут із вами однаково рівні усі.

Для чого робити помилки які робили вчора?

Для чого, скажи, усе ділити на біле і чорне?

Скільки ще можна так принижуватися, скажи?

Скільки ще буде у спину тупих іржавих ножів?

Знаєш, ліки від усіх бід -

Замість недовіри любіть, замість ненависті любіть!

Порахуй до десяти - хай злоба у серці вистигне,

Перед тим як приймати рішення і робити висновки.

Я хочу говорити як я хочу, от і все.

Заборони половину усього, а який в цьому сенс?

Ми такі самі я ти, визнай, хоть це і непросто,

Але ми із тобою живемо в одному просторі.

Відчуваєш чи ні?

Ми в одному човні!

Є любов, а є гнів..

Вибирати тобі!

Осінь приходить до нас холодними ранками,

А ми самі себе тут сковуєм рамками.

Шо буде, далі?

Хто буде наступний черзі, скажи мені?

Чи ти не бачиш там ше свого імені?

Послухай мене, я не ворог тобі.

Ми можемо одне одного не помічати, але шо тоді?

І хоч би як це було непросто,

Але ми із тобою живемо у одному просторі.

Відчуваєш чи ні?

Ми в одному човні!

Є любов, а є гнів..

Вибирати тобі!"

Фото: Green Grey

У коментарях до випущеного кліпу користувачі мережі взялися жваво обговорювати новинку від "Грін Грей", а особливо тему, порушену музикантами. І хоч думки слухачів щодо меседжу пісні відрізняються, більшість сходяться на думці, що рокери випустили відмінний музичний продукт, який незабаром може стати справжнім хітом:

"Спасибі, відмінна музика, гарний відеоряд, актуальний зміст, продовжуйте, робіть колаборації, несіть рок-н-рол у душі. Головне серцем не старіти!";

"Круто з перших слів! Приємно слухати. Але якщо підтекст і правда в захист російської мови, то це повз. Цій мові ніх*я захист не потрібен, на відміну від нашої рідної української. Бажаю цій композиції такого ж успіху, як у "Казки" з "Плакала"!;

"З поверненням! Нарешті "Грін Грей" написав достойну пісню! Що ж, краще пізно, ніж ніколи! Респект!";

"До слова, а хтось взагалі в Україні забороняє російську мову? Я не помітила... Помітила, що стало більше українських пісень, фільмів, української культури... але при чому тут заборона російської мови?";

"Дякую, хлопці, що ви є! У серці з юності!";

"Несподівано!";

"Круто! Мені сподобалося. Годнота від "Грін Грея"!;

Green Grey "В одному човні" (скрін: YouTube / GreenGreyOfficial)

Нагадаємо, що відома українська письменниця Лариса Ніцой вказала на те, що сьогодні дуже гостро постало питання української мови: "Всі давно знають, і переконалися, що війна прийшла на ті території, де не було українських книжок, радіо, пісні, кіно, українського повноцінної освіти, а відтак - української мови".

Як повідомлялося раніше, мінімальна квота на частку україномовних пісень в ефірі радіостанцій відтепер становить 35% на добу.

Також ми писали про те, що в минулому році в Миколаєві музикант української рок-групи "Green Grey" потрапив у аварію.

Нагадаємо, легенда українського року Green Grey раніше боролася в національному відборі на Євробачення 2017.

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Відео: РБК-Україна