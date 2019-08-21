"В мене вірила сім'я": Леся Нікітюк відверто зізналася в дитячих комплексах

Леся Нікітюк неодноразово визнавалася найбільш успішною і красивою ведучою України. Але в дитинстві їй довелося несолодко! З'ясувалося, що майбутня зірка, телеведуча "Нового каналу" була дуже невпевненою у собі через високий зріст! Що подвійно разюче. Адже в минулому році Нікітюк дебютувала в якості моделі на модному подіумі під час презентації нової колекції українського дизайнера Андре Тана!

"Багато років я думала, що мій зріст потрібен для того, щоб діставати людям матраци з третіх полиць в поїздах, а в школі поливати вазони, які висіли на стінах, – розповіла Леся журналу "Печерська асамблея". – Ніколи не думала, що бути високою – круто".

Телеведуча Леся Нікітюк під час модного показу нової колекції від Андре Тана (фото: fashionweek.ua)

Через невідповідність стандартам в дитинстві Лесі довелося відмовитися від популярних гуртків і відправитися на плавання.

"Більше ні в які гуртки через свій зріст мене не брали: на гімнастиці верстат мені був по пояс, на танцях не знайшли партнера, а коли я почала співати, мама відразу відвела мене в басейн, – зізналася зірка "Нового каналу". – Там я завоювала величезну кількість дипломів і медалей. Але в цьому спорті є свої недоліки: у тебе ростуть плечі і стає широким корпус. В моєму випадку плечі у мене залишилися колишніми, а от талія стала широкувата за рахунок спинних м'язів. Але я завжди в себе вірила, вірила в мене моя сім'я".

Леся Нікітюк в новому проекті "Шалена зірка" (фото: прес-служба "Нового каналу")

Вже попрацювавши в телепроектах, Леся по-справжньому прийняла себе. Для зйомок ведучу почали наряджати в короткі шорти і сукні, і вона сподобалася собі в новому образі.

"Коли я побачила себе зі сторони – зрозуміла, що непогано виглядаю, – посміхається Леся. – А взагалі намагайтеся менше реагувати на критику оточуючих, адже завжди знайдуться ті, кому ти подобаєшся, і ті, кому ні. Головне – не зраджувати собі і ні під кого не підлаштовуватися".

Зазначимо, що незабаром шанувальники Нікітюк побачать її в новому проекту "Шалена зірка" на "Новому каналі", який стартує 29 серпня о 21:00!

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в басейні похвалилася ідеальними формами в смугастому купальнику. Ведуча ще нещодавно подорожувала по чорноморському узбережжю, але вже публікує фото з київської області.