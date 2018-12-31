"В гостях у казки": Сергій Бабкін відвіз сім'ю в Лапландію

Фото: (instagram.com/babkin_official)

Сімейство ділиться яскравими знімками в соцмережах

Український музикант і екс-суддя шоу "Голос країни" Сергій Бабкін, який раніше потішив шанувальників веселим новорічним трендом, вирушив разом з сім'єю на відпочинок в дуже красиве місце. Яскравими знімками він і його дружина Сніжана активно діляться в Instagram.

Разом з дітьми вони насолоджуються гарною природою і катаються на лижах в краї, де живе Санта-Клаус - Лапландії (Фінляндія).

"Бабкіни в гостях у Казки!!! Діти щасливі! Тепло, яскраво, кайфово!!!" - підписав Сергій одне з фото.

Фото: (instagram.com/babkin_official)

Сніжана також поділилася враженнями на своїй сторінці.

"Другий день в Лапландії. Що ми дізналися. Вранці прокидаємося о 9.00. На вулиці темно, як вночі. В 10.00 починає світлішати. Повний світловий день починається о 11.30 і триває до 14.30. О 15.00 вже майже темно. Виявляється зараз (в зимовий період) тут полярна ніч. Щоб зробити фото при денному освітленні, у вас всього 3 години. В інший час скрізь горять ліхтарі, гірки всі освітлені в темний час доби. Кататися можна до 19.00, потім ліхтарі відключають і всі йдуть на вечерю", - розповіла вона.

Фото: (instagram.com/snezhana_babkina)

Однак сім'ю Бабкіних це не зупинило і вони чудово проводять час на трасах.

"Мої гірськолижні герої!!! Підкорювачі снігових трас! Нам говорили, що тут мороз не так відчувається, як у нас, що легше переноситься. Ні! Холодно дуже! Стояти на місці неможливо, треба постійно рухатися. Повітря сухе і тому мороз щипає сильно! Треба дуже тепло одягатися! Сьогодні ми провели на гірках більше 5 годин!" - похвалилася дружина артиста їх успіхами на гірськолижному терені.

Фото: (instagram.com/snezhana_babkina)

Шанувальники захопилися барвистими фото і привітали Бабкіна та його родину з Новим роком.

"Супер! Гарного відпочинку!!!", "Як красиво", "На білому снігу ви такі яскраві - заряджаєте позитивом!!!! Гарних канікул", "Красива казка", "Краса! З наступаючим", "Ви вже там?) Круть! Приємного відпочинку!))))) Вид чудовий!", "Добре Вам провести час і неймовірних вражень...", "Краса! З наступаючим вас і всю вашу родину!" - пишуть підписники.

Скріншот коментарів: (instagram.com/babkin_official)

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін розкрив секрет сімейного щастя.

Відзначимо, що Сергій і Сніжана Бабині знялися в романтичній спільної фотосесії, створеній в рамках спецпроекту журналу ELLE "Дивитися в одному напрямку".

До речі, Сергій Бабкін розповів про улюблених домашніх вихованців, а також про роботу над українською стрічкою з кумедною назвою "11 дітей з Моршина", саундтрек якої він написав.