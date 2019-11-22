"В очах можна потонути": Надя Дорофєєва зачарувала мережу пронизливим фото

Фанати засипали співачку компліментами
Чарівна і позитивна Надя Дорофєєва вміє здивувати своїх шанувальників - так, нещодавно співачка схвилювала гарячим кадром з гримерки, на якому позувала у ліфчику зі стразів і трусиках. А на свіжому фото в своєму Instagram артистка просто-таки заворожує пронизливим і чарівним поглядом!
Надя відображена в кафе у вільній чорній кофті. Волосся дівчини вкладене красивими хвилями на її плечах і з одного боку скріплене витонченою шпилькою, а на її обличчі - ефектний макіяж з акцентом на губи. Співачка серйозно дивиться на камеру, вражаючи глибиною свого погляду.
"Подивися в очі, я хочу сказати..." - вона підписала знімок рядком з пісні Наталії Ветлицької.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Зачаровані фанати одразу ж почали обсипати улюблену артистку захопленими відгуками.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Раніше Надя Дорофєєва висловилася про стосунки з колегою по групі "Время и Стекло" Олексієм Завгороднім.