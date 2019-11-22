"В очах можна потонути": Надя Дорофєєва зачарувала мережу пронизливим фото

Чарівна і позитивна Надя Дорофєєва вміє здивувати своїх шанувальників - так, нещодавно співачка схвилювала гарячим кадром з гримерки, на якому позувала у ліфчику зі стразів і трусиках. А на свіжому фото в своєму Instagram артистка просто-таки заворожує пронизливим і чарівним поглядом!

Надя відображена в кафе у вільній чорній кофті. Волосся дівчини вкладене красивими хвилями на її плечах і з одного боку скріплене витонченою шпилькою, а на її обличчі - ефектний макіяж з акцентом на губи. Співачка серйозно дивиться на камеру, вражаючи глибиною свого погляду.

"Подивися в очі, я хочу сказати..." - вона підписала знімок рядком з пісні Наталії Ветлицької.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Зачаровані фанати одразу ж почали обсипати улюблену артистку захопленими відгуками.

Як завжди неймовірно

Красивааа....

Красуня. Супер ,так йде яскрава помада

Красуня! Люблю)

Дуже гарна

дуже Красива

У твоїх очах можна уточнуть

Як завжди прекрасна

Можна потонути в твоїх очах

Заворожила!)

Яка краса

Як завжди шикарна

Вау, такі очі яскраві

Що за гіпноз? Я 5 хвилин сиділа не могла відірватися від твоїх очей

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше Надя Дорофєєва висловилася про стосунки з колегою по групі "Время и Стекло" Олексієм Завгороднім.