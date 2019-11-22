"В очах любов": Лілія Подкопаєва зворушила ніжним фото з коханим

Лілія Подкопаєва зовсім недавно стала мамою втретє - олімпійська чемпіонка 19 вересня народила донечку. Ім'я дитини вона поки що не розкриває, однак із задоволенням ділиться з шанувальниками знімками з малятком. До речі, спортсменка вже встигла повернути собі прекрасну форму і захоплює стрункою фігурою! Разом з цивільним чоловіком Ігорем Дубинським вони живуть в США разом з дітьми Лілії від попереднього шлюбу - Вадимом і Кароліною. Проте на новому фото в своєму Instagram у неї стоїть геолокація Київ.

Судячи з усього, сімейство на час приїхало в Україну. Лілія поділилася ніжним фото з коханим, наповненим романтикою і тремтливістю. Закохані зображені у верхньому одязі, вони зворушливо притискаються один до одного, при цьому екс-гімнастка тримає в руках величезний букет білих троянд.

"Він полетів, але обіцяв повернутися!!!" - підписала кадр Подкопаєва.

Фото: Ігор Дубинський і Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Підписники спорсменки поспішили залишити розчулені відгуки під таким чарівним фото.

Дуже красива пара, у очах любов

Гарні

Позитив

Щастя, любові, удачі, натхнення, хороших відносин вам!

Це ЛЮБОВ!!! Щастя вам!

Як я рада улюблена

Класні

На цьому фото багато щастя. Дуже приємно дивитися

Ура! З приїздом

Ви такі милі і щирі

Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, раніше в лосинах і обтягує майці Лілія Подкопаєва захопила формами в спортзалі. Спортсменка вперше після народження доньки прийшла на тренування.