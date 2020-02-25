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Не впізнати: Наталя Могилевська вразила несподіваною зміною іміджу

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Співачка раптом обзавелася пишними афрокучерями

Наталя Могилевська не перестає вражати своїх шанувальників змінами у своїй зовнішності. Так, нещодавно співачка показала відео з трохи опухлим обличчям і пояснила, що це - наслідки стоматологічної операції. Артистка з гумором підійшла до ситуації і залишила прямо у себе на щоці напис "Хом'як". Зараз з її обличчям вже все гаразд, проте тепер зірка вирішила змінити зачіску.

Фото в кардинально оновленому образі вона показала на своїй сторінці в Instagram. 43-річна артистка з'явилася з пишними афрокучерями, а також яскраво-червоною пов'язкою на голову з великим бантом. Наталія задоволено посміхається на камеру і явно задоволена своїм новим іміджем.

"Починається...", - загадково прокоментувала кадри Могилевська.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Думки шанувальників співачки розділилися - деяким сподобався такий пустотливий образ, а інші зазначили, що цей стиль не дуже підходить Наталі.

  • Шикарна
  • Вам йде
  • З такою зачіскою Ви дуже гарна!
  • Це не найкращі Ваші образи, на мій погляд.
  • Вау! Ось це лялечка!
  • Але те, що Ви тут - бешкетниця, а не мудра розкішна жінка, це точно!
  • Ааааааа яка ві бомбезнаа красоткаа, просто кайф така хорошенька
  • Вам дуже йде! Красиво!
  • Зачіска вау!! Але очі... сяють щастям! Рада за вас!
  • Хоспади
  • Натуся,ви супер,така класна красунька!!!!!
  • Солоха
  • Навіщо лестити і говорити неправду. Наташа, це не Ваш стиль.
  • Наталочку люблю, але це не дуже, нікого не хочу образити
  • Вау, дуже класно виглядаєте в такому образі)

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Раніше Наталія Могилевська відверто зізналась, що живе на дві країни, адже її коханий працює за кордоном.

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