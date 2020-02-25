Не впізнати: Наталя Могилевська вразила несподіваною зміною іміджу

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка раптом обзавелася пишними афрокучерями

Наталя Могилевська не перестає вражати своїх шанувальників змінами у своїй зовнішності. Так, нещодавно співачка показала відео з трохи опухлим обличчям і пояснила, що це - наслідки стоматологічної операції. Артистка з гумором підійшла до ситуації і залишила прямо у себе на щоці напис "Хом'як". Зараз з її обличчям вже все гаразд, проте тепер зірка вирішила змінити зачіску.

Фото в кардинально оновленому образі вона показала на своїй сторінці в Instagram. 43-річна артистка з'явилася з пишними афрокучерями, а також яскраво-червоною пов'язкою на голову з великим бантом. Наталія задоволено посміхається на камеру і явно задоволена своїм новим іміджем.

"Починається...", - загадково прокоментувала кадри Могилевська.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Думки шанувальників співачки розділилися - деяким сподобався такий пустотливий образ, а інші зазначили, що цей стиль не дуже підходить Наталі.

Шикарна

Вам йде

З такою зачіскою Ви дуже гарна!

Це не найкращі Ваші образи, на мій погляд.

Вау! Ось це лялечка!

Але те, що Ви тут - бешкетниця, а не мудра розкішна жінка, це точно!

Ааааааа яка ві бомбезнаа красоткаа, просто кайф така хорошенька

Вам дуже йде! Красиво!

Зачіска вау!! Але очі... сяють щастям! Рада за вас!

Хоспади

Натуся,ви супер,така класна красунька!!!!!

Солоха

Навіщо лестити і говорити неправду. Наташа, це не Ваш стиль.

Наталочку люблю, але це не дуже, нікого не хочу образити

Вау, дуже класно виглядаєте в такому образі)

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Раніше Наталія Могилевська відверто зізналась, що живе на дві країни, адже її коханий працює за кордоном.