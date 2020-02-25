Не впізнати: Наталя Могилевська вразила несподіваною зміною іміджу

Співачка раптом обзавелася пишними афрокучерями
Наталя Могилевська не перестає вражати своїх шанувальників змінами у своїй зовнішності. Так, нещодавно співачка показала відео з трохи опухлим обличчям і пояснила, що це - наслідки стоматологічної операції. Артистка з гумором підійшла до ситуації і залишила прямо у себе на щоці напис "Хом'як". Зараз з її обличчям вже все гаразд, проте тепер зірка вирішила змінити зачіску.
Фото в кардинально оновленому образі вона показала на своїй сторінці в Instagram. 43-річна артистка з'явилася з пишними афрокучерями, а також яскраво-червоною пов'язкою на голову з великим бантом. Наталія задоволено посміхається на камеру і явно задоволена своїм новим іміджем.
"Починається...", - загадково прокоментувала кадри Могилевська.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Думки шанувальників співачки розділилися - деяким сподобався такий пустотливий образ, а інші зазначили, що цей стиль не дуже підходить Наталі.
Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Раніше Наталія Могилевська відверто зізналась, що живе на дві країни, адже її коханий працює за кордоном.