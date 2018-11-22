Не впізнати: Катерина Кухар показала, як виглядала в 16 років

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина була милою білявкою

Українська прима-балерина і суддя шоу Танці з зірками 2018 Катерина Кухар, яка розповіла про жорстку конкуренцію в балеті, показала, як виглядала в 16-річному віці. Архівним знімком зірка поділилася з виданням "Караван історій".

На фото, зробленому в 1998 році на дачі у друзів, вона позує з хлопчаками. При цьому у Катерини довге світле волосся.

Фото: Катерина Кухар в юності (karavan.ua)

Відверто кажучи, спершу Кухар досить важко впізнати, адже ми звикли бачити її брюнеткою.

Нагадаємо, питання Катерини Кухар про Танці з зірками викликав хвилю обговорення в мережі. Зазначимо, що 13-й ефір " Танців з зірками 2018 видався дуже емоційним. Проект покинули Павло Вишняков і Юлія Сахневич, після чого в соцмережах стали активно обурюватися, мовляв, "з паркету повинна була б піти Леся Нікітюк". Проте "народна улюблениця" увійшла в трійку лідерів нового сезону Танців.

Ми також писали про те, що прима-балерина Катерина Кухар на шоу "Танці з зірками" вже другий сезон не одягає один з найпопулярніших жіночих аксесуарів – сережки.

Пропонуємо переглянути відеоурок від Катерини Кухар про те, як домогтися розтяжки, як у балерини.

Відео: РБК-Україна