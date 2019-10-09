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Не впізнати! Ефектна Даша Астаф'єва перетворилася на блондинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.10.2019 - 16:37
Не впізнати! Ефектна Даша Астаф'єва перетворилася на блондинку
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Зірка показала своє перетворення

Даша Астаф'єва зізналася, що обожнює роздягатися перед камерою – це їй дається легко і невимушено. Вона не боїться експериментувати з іміджем і стилем – в її гардеробі є затишні повсякденні речі, в яких важко візнати зірку Playboy, але частіше артистку можна побачити у відвертих і провокаційних вбраннях. Експериментувала Даша і з зачіскою, причому її перетворення були дійсно радикальними – одного разу вона навіть поголила голову. Тепер же зірка постала перед шанувальниками з довгими білявими локонами.

У сторіз instagrm вона опублікувала пару кадрів, на яких красується з білим волоссям. Вона позує серед стендів з різними перуками. Сама ж зірка показала лук з прямими рівними волоссям та волоссям, а також кучерями.

Даша посміхається і кокетує на камеру, показуючи нову зачіску з усіх ракурсів.

Не впізнати! Ефектна Даша Астаф'єва перетворилася на блондинку

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

На ній – брючний костюм благородного винного відтінку з прямими звуженими штанами і чорні лофери.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва знялася топлес в прозорому плащі на оголене тіло. Вона позувала на столі, демонструючи свою сексуальність і чуттєвість. Зірка показала також ніжні портретні знімки.

Раніше Даша Астаф'єва чесно розповіла, чому досі не заміжня. Також вона зізналася, що до знайомства зі своїм обранцем Артетом Кімом їй "щастило" виключно на альфонсів. Зі своїм коханим зірка познайомилася 4 роки тому, а вже через місяць пара заговорила про весілля, щоправда, поки цій мрії не вдалося збутися.

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Новини України Даша Астаф'єва
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