"Вже стоїть": Джамала показала зворушливе фото свого синочка Емір-Рахмана

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники Джамали привітали її з важливим досягненням малюка

Джамала, яка нещодавно вразила шанувальників різкою зміною іміджу, поділилася новим знімком свого синочка Емір-Рахмана Сулейманова, якому в листопаді цього року виповниться рівно рік. При цьому фото викликало розчулення і цілу хвилю позитивних емоцій у instagram-підписників співачки.

На опублікованому знімку малюк повернутий спиною до глядача (Джамала поки що не показує обличчя свого синочка). При цьому крихітка вжа вже стоїть на ногах, спираючись об вікно.

"У кожної людини має бути своє вікно", — кумедно підписала милий знімок Джамала.

Син Джамали — Емір-Рахман Сеїт-Бекір огли Сулейманов (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Багато підписників також помітили важливу деталь і привітали Джамалу, адже її синочок вже навчився стояти на ніжках.

"Вже стоїть", — захоплюється dasha.penkovaa.

"Бозээээ, вже стоїть! Як швидко ростуть чужі діти", — зауважує jamaladinovaa.

"Хороший чоловічок!! Добре, що у нього є своє вікно, свій погляд на світ, і прекрасні батьки", — посміхається lana_www.

"Він вже такий великий?!" — приємно дивується marutviktoriia.

"Вже стоїть? Я вас вітаю!" — також зазначає tatianastarodubets4729.

"Здоров'я Вашому малюку!" — бажає chump_chump.teether.

"Вікно в світ. Пупс незрівнянний", — захоплюється art_oksana_mysak.

"Вже встає) Машаллах", — пише zazzyoung.

Зазначимо, що первісток Джамали народився в кінці листопада 2017 року. Тоді щаслива мама зворушливо повідомила своїм шанувальникам: "Моя найкраща пісня". При цьому навесні 2017 Джамала також офіційно вийшла заміж за коханого — бізнесмена Сеїт-Бекіра Сулейманова. Весілля пара зіграла в кримсько-татарському стилі, дотримуючись важливих традицій.

Джмала з чоловіком і сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала спробувала себе в незвичній ролі, озвучивши одну з героїнь нового діснеївського мультфільму "Ральф проти інтернету". Однак цікаво те, що героїня мультика дивно схожа на Джамалу. Багато підписників навіть припустили, що мультгероя малювали з української виконавиці.

Зазначимо, що Джамала нещодавно презентувала довгоочікуваний кліп з інтригуючим сюжетом на свою англомовну пісню "The Great Pretender". До речі, відеоробота була знята в Берліні.

Джамала вперше стала мамою (фото: РБК-Україна)