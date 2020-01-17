Жахливо і страшно: Оля Полякова розповіла про містичний початок відпочинку в Мексиці

Всім привіт з не дуже сонячної, але Мексики. Я вам обіцяла розповісти страшну казку на ніч. У нас обід, а у вас вечір, тож саме час для страшної історії (посміхається).

Якщо б ви знали, як я приїхала в Канкун. А приїхала я сюди випадково, хоча все було заплановано. Отже, за п'ять хвилин до виїзду з готелю в Нью-Йорку в аеропорт я виявила, що втратила паспорт, разом зі своєю візою і візою Аліси. У мене залишився тільки діючий паспорт без візи, а в'їжджати в Канкун потрібно саме з нею. А це означає, що накривалася моя відпустка в Мексиці і моя поїздка в Майамі, куди я планувала повернутися після відпочинку в Канкуні і пробути там до кінця січня. Виявивши це, в повній істериці і сльозами на очах, я збираюся залишатися в готелі, вже подумки купую квитки додому в Київ і вирішую проблеми з відновленням документів, як прийшла в голову думка, розібратися з усім по дорозі в аеропорт. І о диво!

Нам, звичайно ж, допомагали всі, хто міг: друзі і знайомі в консульстві, але ось що цікаве з'ясувалося. Виявляється, в Мексику не потрібна віза, досить чинного біометричного паспорта, діючої візи в США і Канаду і запрошення з посольства. І дивним чином, протягом півгодини нам роблять цей офіційний лист на мене і на Алісу. Уявляєте?

Ми якось це запрошення роздрукували на коліні, про яке в Америці знати не знають, мене до останнього не хотіли пускати в літак, а всі вже зайняли свої місця на борту, ми чекали супервайзера, щоб він дав добро і якимось чином мене таки пустили всередину. Дивом я сіла в літак і сьогодні вранці з'ясувалося, що мій паспорт знайшли в Нью-Йорку.

Те, що мені довелося тоді пережити, словами описати складно – це так жахливо і страшно, в мене згорали всі гроші за відпочинок в Мексиці, відпочинок в Майамі, всі куплені квитки на мене і Алісу, але найголовніше – бізнес-клас з Майямі до Києва. А знаєте, що цьому передувало?

На гастролях у США я дуже сильно втомилася і в якийсь момент сказала фразу: «Мені не потрібен ніякий відпочинок, я нічого вже не хочу!» - І всесвіт мені відповів: «Не хочеш – не треба. У тебе більше немає паспорта». Я зрозуміла свою помилку відразу і попросила всесвіт мене не карати, пообіцявши мислити в 2020 році тільки позитивно. А він взяі і повернувся до мене лицем!

Отже, я в Канкуні з красивим морем і паспортом. Входжу в новий рік з думкою, що все у нас буде чудово! Ваша королева Канкуна.

Далі буде...