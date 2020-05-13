Ранкова кава: вагітна Джамала в яскравому платті вийшла на прогулянку по Києву

Задоволена співачка насолодилася чашкою кави на літній терасі
Джамала, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, відповідально дотримувалася карантину і практично не виходила з дому, щоб не ризикувати. Ця дитина буде вже другою для співачки, а дворічний син Емір-Рахман не дає мамі сильно нудьгувати на самоізоляції. Та й сама артистка не сидить без діла - вона регулярно влаштовує онлайн-виступи і приміряє стильні образи для домашніх фотосетів. З 12 травня карантин в Україні був дещо послаблений - зокрема, відновили роботу літні тераси кафе і ресторанів.
Джамала скористалася цим і вирушила на свою першу прогулянку в центрі Києва. Для виходу на вулиці міста зірка вибрала яскраво-синю картату сукню вільного крою та кросівки. Незважаючи на об'ємність, ефектний наряд добре підкреслив помітно округлий животик співачки.
Артистка випила кави на літній терасі кафе свого чоловіка і з задоволенням позувала на свіжому повітрі, підставивши обличчя сонцю.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Ранкова кава, шум вулиць улюбленого Києва, який потихеньку повертається до життя. Так мало потрібно для настрою!" - поділилася своєю радістю виконавиця.
В коментарях шанувальники відзначили, що вагітність дуже до лиця Джамалі і залишили їй багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, що раніше Джамала показала ексклюзивні фото з мамою з сімейного архіву.