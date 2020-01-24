Ранкове божевілля: Кім Крадашьян показала, як проходять сімейні сніданки в її будинку

Кім Кардашьян відноситься до того типу мам, які не те що не приховують своїх дітей, а навіть навпаки: прагнуть показати життя малюків у найменших деталях. Цього разу зірка соцмереж вирішила продемонструвати, як починається ранок у їхній родині. Кім опублікувала кумедне фото, де за столом зібралася вся родина. Сама вона сидить поруч зі старшим сином Сейнтом, праворуч від них – глава сім'ї Каньє Уест, дівчата розташувалися тут же. Старша Норт тримає в руках собаку, а молодша Чикаго дивиться в камеру. І головна "родзинка" фото – молодший член знаменитого сімейства, Псалм, якого прямо в його ліжечку розмістили на столі. "Ранкове божевілля", – написала зірка.

Ранок у родині Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Це блаженство!", – не втрималася молодша сестра Кім, Хлої Кардашян. Слідом за нею фоловери поспішили залишити свої приємні коментарі, яких всього набралося близько 20 000.

Нагадаємо, Кім і Каньє обожнюють своїх дітей. Подружжя намагається як можна частіше проводити час з сім'єю, незважаючи на постійну зайнятість обох. Вони завжди влаштовують сімейні вихідні і навіть у відпустку беруть з собою всіх малят. Нещодавно вони весело відзначили 4-річчя Сейнта. В честь такої події дорослі і діти вирушили в парк, де провели цілий день: грали, приміряли кумедні маски і просто насолоджувалися товариством один одного.

Вся сім'я часто проводить час разом (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ще один незабутній вихід всієї родини: на передріздвяній вечірці. Туди Каньє і Кім вирушили у супроводі дітей. Причому самі вони, як і Норт, Сейнт, Чикаго і Псалм були одягнені у вбрання зі схожими елементами. Такий вид всіх членів сім'ї неймовірно зворушив шанувальників Кім.

Кайлі і Стормі (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, молодша сестра Кім – Кайлі – також любить вбиратися в схожі вбрання зі своєю дочкою. Наприклад, на Різдво вони блищали в розкішних зелених сукнях від Ralph & Russo. Вийшло неймовірно мило!