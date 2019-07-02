Витончена Ольга Фреймут похвалилася відпочинком в Санта-Барбарі

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Телеведуча показала ідеальний літній образ

Ольга Фреймут поділилася з шанувальниками дуже атмосферним фото. З'ясувалося, що українська телеведуча відпочиває на даний момент в Каліфорнії, а саме – у відомому місті Санта-Барбара!

Так, на своїй instagram-сторінці Фреймут опублікувала фото з Санта-Барбари. Ведуча позує на тлі розкритих парасольок і лежаків. Так що швидше за все, позаду Ольги знаходиться пляж. Крім того, сама телеведуча демонструє яскравий пляжний образ.

На Фреймут – літній сарафан на бретельках в білосніжну і ніжно-зелену горизонтальну смужку. На ніжках – босоніжки на плетеній танкетці. Літній лук довершує крислатий солом'яний капелюшок, а також масивні браслети на руках. До речі, солом'яні аксесуари цим літом дуже актуальні. В особливій пошані – невеликі плетені сумочки геометричний форм.

Літня Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Примітна і підпис, яким телеведуча супроводила своє фото:

"Я не така, якою бачила себе у мріях. Я лише та, яка все це намріяла..." Мері Вестмакотт, відома нам як Агата Крісті . Моє видавництво цієї осені презентує три психологічні романи Мері Вестмакотт. Про любов, стосунки, зраду, розлучення... Агата Крісті була тонким психологом, але ці твори ховала від читачів під іншим іменем. Боялася, що людям, які звикли до її детективів, не сподобається . А вони – шедевральні!" – пише Ольга.

Шанувальники Фреймут також поспішили прокоментувати її новий пост:

"Я вами захоплююся. Ви просто мій ідеал поєднання жіночності і мудрості. Розумію,що ви отримуєте тисячі таких повідомлень,але нехай з моїм їх буде на одну більше"

"Олюся, ви чарівна! Викладайте ці фото, вони прекрасні, особливо які робила Саша!"

"Захоплююся вами!"

"Пишаюсь Вами! Ви вбачаєте дійсно гарних авторів і їхні неймовірні твори!"

Скріншот коментарів: instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, до цього Ольга Фреймут надихнула відпочинком в Карпатах. Телеведуча відзначила, що з рідними відправилася відпочивати в Карпати. Ольга поспішила опублікувати барвистий знімок на тлі гір, величезних сосен. Ведуча позує в білосніжній сорочці, на голові красується віночок з польових квітів. Сама ж Фреймут сидить на широкому зеленому полі.

Раніше Ольга Фреймут показала стильний фотосет з молодшою сестрою і розповіла про стосунки в родині.