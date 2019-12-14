"Втомилася від галасливих застіль": травесті-діва Монро розповіла, як святкуватиме Новий рік

Напередодні Нового року українська травесті-діва Монро опублікувала на свою сторінку в Instagram пост, в якому розповіла, як буде зустрічати свято.

41-річна зірка поділилася, що значення новорічної ночі вважає переоціненим.

"Столи ломляться від далеко не корисної їжі, яку вже давно можна купити і їсти протягом року! Я вже мовчу про муміфіковані новорічні вогники. Я не проти галасливих, веселих свят, подарунків та ігрищ, смачно і багато пожерти - я перша, а прибухнути, так взагалі попереду планети всієї, тим більше мій рід діяльності останні 19 років був тісно пов'язаний з нічним життям, і лягати після двох - було нормою. Але, більшість живуть в іншому режимі, і новорічна ніч в загальноприйнятому форматі - це стрес, удар по печінці, підшлунковій і бюджету! А потім похмельная кома з обжираловкою до 4го січня", - написали в мережі зірка.

Травесті-діва Монро (Фото: instagram.com/monritta)

Тому знаменитість задалася питанням, що ж поганого в тому, що вона хоче провести свято одна і в спокої.

"Так чому моє бажання провести новорічну ніч насамоті, з кішками, суші і книгою - це ознака депресії? Та я нарешті прислухалася до себе і своїм бажанням. Я спецом відмовилася від усіх виступів і закладів, щоб просто лягти спати тверезою і прокинутися з легкою головою і відпочилою. А не шукати 31ое грудня по кутах своїх скромних хором.



У мене свята і зустрічі нового дня протягом року, що минає, були чи не щотижня. З приводом, без приводу або просто в приємній компанії під музику Вівальді.

Я знаю, що 1го січня моє життя кардинально змінитися тільки якщо я захочу і докладу зусиль. Але мені подобається її щоденний плин. І мені не потрібно загадувати список бажань, палити папір, встигнути випити, якщо можна просто написати список в будь-який день і поступово виконувати. Це ж так просто. Мур", - підсумувала Монро.

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро показала фото десятирічної давності.