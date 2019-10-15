Встигнути все! Валентина Хамайко розповіла, як поєднати материнство, кар'єру і догляд за собою

Валентина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Телеведуча і багатодітна мама дає практичні рекомендації

Відома українська телеведуча і мама 4-х дітей Валентина Хамайко як ніхто знає, як успішно поєднувати кар'єру і особисте життя. Вже через кілька днів після народження молодшого сина вона повернулася до ефірів. При цьому невгамовна зірка встигає приділяти час всім членам сім'ї, влаштовувати фотосесії з дітьми, вести свій мікроблог в Instagram і просто насолоджуватися життям. Як їй це вдається, ми обговорили на прем'єрі нового проекту "1+1" "Великі Вуйки".

Валентина з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Як все встигати

Валентина впевнена: якщо поставити собі за мету і не ставити ніякі бар'єри, то цілком можна встигати все і навіть більше. Звичайно ж, не обходиться без найбільш простих, але дієвих методів: планування, нагадування в телефоні, заздалегідь прописаних графіки. Але найголовніше, за словами телеведучої, це те, що з часом вони з чоловіком навчилися бути на підхваті один у одного. Плани можуть різко змінитися, і дуже важливо, щоб була людина, готова підстрахувати в будь-який момент.

Телеведуча з молодшим сином (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Про важливість досвіду

Досвід – ще один важливий нюанс. У вихованні першої дитини і подальших є кардинальна різниця. За словами телеведучої, вона ніколи не планувала мати багато дітей. Думала приблизно так: двоє – добре, троє – взагалі відмінно. Але потім дуже захотілося четвертого, хлопчика. І це виявилося в чомусь набагато простіше, ніж з першими. Знання, отримані при перших вагітностях, безцінні. "З першою дитиною ти всього боїшся, все вганяє в депресію і переживання. Ти розумієш, що твоє життя кардинально змінюється, і це лякає... А потім ти вчишся все встигати", – розповідає Валентина.

Як поєднувати роботу і материнство

За словами Хамайко, при народженні першої дитини у неї з'явилося відчуття, що "поїзд пішов", і вона ніколи не повернеться до колишнього активного життя. Але потім вона переконалася, що поєднувати ці два поняття цілком реально. "Можливо, якби не було дітей, то кар'єра склалася б інакше. Але я вважаю, важливіше гармонія, коли ти встигаєш все", – розмірковує Валентина.

З народженням четвертого дитини телеведуча вирішила не брати декретну відпустку, тому що дуже складно потім повертатися до соціального життя. Вперше такий "експеримент" вона поставила з третьою дитиною. Валентина жила досить активним життям, правда, тоді вона не працювала. Зараз же встигає приділяти час кар'єрі. Благо зараз є можливість навіть маленької дитини при бажанні віддати в садок, радіє вона.

Устривать дні для себе вкрай важливо, впевнена Валентина (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Про догляд за собою

Догляд за собою – ще одне важливе питання, яке хвилює всіх мам. Своїм головним секретом краси Валентина вважає сон. Але поки це недозволена розкіш, телеведуча не забуває викроювати час, максимально присвячений собі і красі. Такі години включають догляд, манікюр, процедури у косметолога, перукарські послуги, просто час почитати...

Також ми торкнулися теми, яку зачепили в одному з недавніх інтерв'ю Ксенія Собчак і Лобода – про вплив вагітності на жіночий організм. Нагадаємо, за словами співачки, після народження дитини вона стає тільки красивішою. З чим Ксенія категорично не погодилася. І Валентина виявилася повністю на стороні Собчак.

Валентина з дочками (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

За її словами, після народження першої дитини вона відчула справжній шок – так вона погано вагітність відбилася на волоссі, нігтях і шкірі. Але вже з другою і третьою дитиною вона підготувалася, до того ж знала: треба дати організму роки два, і все відновиться.