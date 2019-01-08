"Посилене серцебиття": Осадча показала, як плаває з дельфінами на Маврикії (відео)

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Горубнову навіть вдалося доторкнутися до дельфіна!

Невеликий острів Маврикій в Індійському океані несподівано став популярним місцем відпочинку серед українських зірок. На білосніжному пляжі розслабляється Джамала з чоловіком Сеїт-Бекіром, яка вже активно ділиться фото і відео із казкового відпочинку. Також стало відомо, що на Маврикії відпочиває популярна пара телеведучих — Катя Осадча та Юрій Горбунов.

Так, Осадча поділилася одним з найяскравіших вражень зі свого екзотичного відпочинку. Телеведуча відзначила, що їй пощастило зустріти у відкритому океані зграю дельфінів.

"Так круто, коли щось буває вперше в житті, коли вперше в житті у відкритому океані плаваєш поруч зі зграєю дельфінів, вони обганяють тебе, дивляться прямо в очі, розмовляють і це чутно під водою. Коли повз тебе, на відстані витягнутої руки, пропливає десять дельфінів у двісті кіло кожен, навіть повне розуміння, що вони миролюбиві і нічого тобі не зроблять не рятує від посиленого серцебиття", — поділилася емоціями Катя Осадча.

Катя Осадча показала, як плаває з дельфінами на Маврикії (відео: instagram.com/kosadcha)

Цікаво, що Юрій Горбунов "зайшов ще далі". Ведучий опублікував відео, на якому плаває разом з дельфінами.

"Торкнувся дельфіна рукою! В океані! Неймовірне відчуття", — підписав відео Юрій Горбунов.

Відео: instagram.com/gorbunovyuriy

Підписники Осадчої поспішили залишити свої захоплені відгуки про її незвичайну пригоду.

"Круто! А водичка..... чарівна", — зазначає didenko6783.

"Незабутні вітчуття", — пише gurtovaiatkachenko.

"Боже, у мене теж пришвидшилось серцебиття! Як це захоплююче і мило", — зазначає lenkachernova.

"Дельфіни самці можуть приставати до красивих жінок", — сміється lilixj.

"Яка краса, гарного відпочинку", — бажає a.volynskaia.

"Гора попереду вас у вигляді капелюшка", — зауважує lena__a.a.

"Вау! Вже точно розумію, що мені туди конче потрібно! Гарного відпочинку!" — пише natalia_pisha.

Цікаво, що до цього, Катя Осадча поділилася іншим фото з Маврикія. Ведуча позує на тлі мурала, на якому зображений темношкірий хлопчик. Як з'ясувалося, Маврикій був колонією Британії. І з 1992 року отримав незалежність. Мурал як раз присвячений цій непростій сторінці історії острова.

"Маленький шматочок землі в Індійському океані, де живуть люди різних релігій, який до 1992 року був колонією Великобританії, не втомлююся дивуватися різноманіттю місцевостей на землі", — підкреслила Осадча.

Катя Осадча на тлі мурала в Маврикії (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Горбунов "підірвав" мережу смішним пляжним фото. В коментарях фанати забавно відзначили, що Юрій — "як тюлень" на опублікованому знімку.

Також до цього Осадча похвалилася своїм першим вогняним заходом сонця у новому році.

Лав сторі Юрія Горбунова і Каті Осадчої (відео: РБК-Україна)